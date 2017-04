Comment réconcilier les descriptions mathématiques et naturalistes des objets géologiques plissés ?

Des chercheurs de l'équipe RING de GeoRessources (Université de Lorraine/CNRS/CREGU), en collaboration avec l'équipe de géophysique structurale de l'Université de Monash (Australie), ont mis au point une nouvelle approche de modélisation, baptisée Implicit Folding, qui améliore la représentationdes structures géologiques plissées. Cette méthode rend possible la construction de géométries complexes du sous-sol. Ces avancées intègrent et mettent endeux concepts clefs enstructurale: la relation géométrique entre les épisodes de déformation successifs, et l'interprétation deslaissées dans les roches par chacun de ces épisodes (foliations).En géologie, chaquea son importance pour comprendre l'histoire et le comportement de notre. Les géologues, assemblent patiemment les pièces d'un vaste puzzle pour construire une histoire cohérente, souvent traduite sous la forme de carte et des coupes géologiques. À l'du numérique, ces cartes géologiques passent à la troisièmeet se révèlent unformidable de découverte, de compréhension et de connaissance de notre planète, de ses ressources, de ses risques. Mais il faut, pour construire de tels modèles numériques 3D, extrapoler des observations souvent ponctuelles et parcellaires.Depuis une trentaine d'années la géomodélisation s'est principalement intéressée à utiliser des données ponctuelles sur la position ou l'orientation des structures géologiques. Toutefois, ces méthodes, assez similaires à celles utilisées enet en conception assistée par, ne peuvent pas prendre en compte l'des informations disponibles en géologie. Le graal de la géomodélisation consiste donc à mettre audes techniquesintégrant les grands concepts géologiques et structuraux. Un pas vers cet objectif vient d'être franchi grâce à la collaboration entre des chercheurs de l'équipe RING de GeoRessources et de l'de Monash. Ils ont mis au point une méthode pour intégrer les concepts d'historique de plissement et d'éléments structuraux dans les techniques mathématiques de pointe servant à la construction de modèles géologiques structuraux.Plus les structures géologiques et l'histoire dont elles résultent sont complexes et plus il devient difficile de prédire ladu sous-sol de manière fiable. C'est le cas par exemple des rochesles socles métamorphiques où l'effet de plusieurs épisodes de plissements successifs peut souvent être observé. Heureusement, cettepeut être réduite par l'apport d'informations supplémentaires. En effet, les épisodes de déformations à l'origine des plissements n'affectent pas uniquement la géométrie des couches géologiques déformées ; ils laissent également des traces aude lasous la forme de foliations, crénulations ou linéations, que les géologues ont appris à déchiffrer, tel des indices pour guider la reconstitution de l'histoire géologique. Ce sont ces informations structurales que G. Laurent et ses collaborateurs ont proposé d'intégrer à la construction de modèles géométriques du sous-sol. Ils proposent de procéder par étape, en reconstituant d'abord les traces des épisodes de déformations les plus récents. Celles-ci sont généralement plus simples à traiter car elles ne sont pas affectées par d'autres épisodes plus tardifs. Elles sont ensuite utilisées comme référence pour déchiffrer les structures déformées plus anciennes et remonter progressivement legéologique.Cette approche permet d'intégrer de précieuses informations structurales qui sont habituellement ignorées par le processus de construction des structures et améliore la cohérence des modèles générés.