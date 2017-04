L'épigénétique dévoilée

maladie (La maladie est une altération des fonctions ou de la santé d'un organisme vivant, animal ou végétal.)



Noyaux des chromosomes mitotique

Crédit: David Sitbon, Ph.D. laboratoire Almouzni (CNRS / Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

vie (La vie est le nom donné :)

nutrition (La nutrition (du latin nutrire : nourrir) désigne les processus par lesquels un être vivant transforme des aliments pour assurer son fonctionnement. La nutrition...)

diabète (Le diabète présente plusieurs formes, qui ont toutes en commun des urines abondantes (polyurie). Le mot « diabète » vient du grec ancien dia-baïno, qui signifie « passer au...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne également le cadre...)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un...)

biologie (La biologie, appelée couramment la « bio », est la science du vivant. Prise au sens large de science du vivant, elle recouvre une...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

vieillissement (La notion de vieillissement décrit une ou plusieurs modifications fonctionnelles diminuant progressivement l'aptitude d'un objet, d'une information ou d'un organisme à assurer ses fonctions.)

régulation (Le terme de régulation renvoie dans son sens concret à une discipline technique, qui se rattache au plan scientifique à l'automatique.)

diaphonie (On nomme diaphonie (ou parfois « bruit ») l'interférence d'un premier signal avec un second. On trouve des traces du premier signal, dans le signal du second, souvent à cause de phénomènes d'induction...)

génome (Le génome est l'ensemble du matériel génétique d'un individu ou d'une espèce codé dans son ADN (à l'exception de certains virus dont le génome est porté par des...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques...)

stress (Le stress (« contrainte » en anglais), ou syndrome général d'adaptation, est l'ensemble des réponses d'un organisme soumis à des contraintes environnementales. Dans...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un tout », comme...)

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.)

anticancéreux (Un anticancéreux est un médicament permettant de lutter contre le cancer)

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il peut être employé comme :)

cancer (Le cancer est une maladie caractérisée par une prolifération cellulaire anormalement importante au sein d'un tissu normal de l'organisme, de telle manière que la survie de ce dernier est menacée. Ces...)

En combinant et intégrant deux domaines à la pointe de la recherche médicale, l'épigénétique et la biologie des systèmes, des chercheurs européens ont récemment uni leurs forces pour élucider les mécanismes épigénétiques dans le développement et laLes recherches dans le domaine de l'épigénétique comprennent l'étude de la façon dont les profils d'expression génique définis au cours du développement peuvent être maintenus et transmis aux cellules de la descendance. En outre, la façon dont l'expression génique peut changer au cours de la différenciation cellulaire et la façon dont les gènes réagissent aux facteurs environnementaux au cours de la durée ded'un organisme sont des facteurs importants.Des preuves croissantes relient les mécanismes épigénétiques à une variété de maladies et de troubles, y compris les maladies auto-immunes et les troubles neurodégénératifs, ainsi que des signaux environnementaux et laqui influencent fortement les processus épigénétiques.En outre, des modifications épigénétiques ont été identifiées dans de nombreux cancers, dans leet même dans certaines maladies infectieuses. Par conséquent, laépigénétique a identifié une pléthore de nouvelles cibles thérapeutiques, donnant la promesse du développement de nouvelles interventions thérapeutiques.À la suite de l'identification des régulateurs épigénétiques clés, il est nécessaire de comprendre leurs relations fonctionnelles dynamiques et complexes au niveau de l'organisme. Ceci étant, led'excellence EPIGENESYS (Epigenetics towards systems biology), financé par l'UE, visait à établir un cadre pour le développement et le partage d'outils, de ressources et de connaissances de manière à intégrer l'épigénétique dans lades systèmes, une discipline qui étudie les interactions dynamiques de plusieurs facteurs en même, intégrant les analyses de calcul de pointe.Les chercheurs ont étudié les interactions entre les régulateurs épigénétiques avec la chromatine, la forme conditionnée de l'ADN dans les cellules, et comment les modifications épigénétiques sont établies, maintenues et effacées. Ils ont découvert des cas où des modifications post-traductionnelles des histones sur nucléosomes, l'unité de conditionnement de base de la chromatine, peuvent agir en tant que marques épigénétiques héritables.En outre, le réseau d'excellence était particulièrement intéressé à élucider la manière dont les mécanismes épigénétiques se dérégulent dans la maladie et pour modéliser mathématiquement les évènements de signalisation dans des situations normales et perturbées. Ils ont constaté que certaines marques épigénétiques étaient très dynamiques dans le processus de, et ont joué un rôle crucial dans lade l'expression des gènes sur la durée de vie.En appliquant des approches de biologie des systèmes à haute production, les scientifiques d'EPIGENESYS ont déchiffré avec succès les aspects clés de laentre leet l'épigénome dans divers organismes modèles. Ils ont également utilisé des ensembles deet des outils pour modéliser des états épigénétiques sur le génome entier et des réseaux de régulation. Comme la régulation positive et négative de la transcription requiert le remodelage de la chromatine via les modifications des histones et de l'ADN, le consortium dua étudié comment l', le, l'état métabolique et les facteurs de croissance signalent à l'épigénome d'induire de nouveaux programmes d'expression des gènes.Dans l', le projet EPIGENESYS a présenté des connaissances fondamentales sans précédent sur le rôle des modifications épigénétiques dans laet la maladie. Comme la structure de la chromatine influence l'accessibilité de divers médicaments, la compréhension de saest cruciale pour le choix des traitements et pour comprendre les mécanismes conduisant à des mécanismes de résistance. En outre, de nouveaux biomarqueurs pour la réponse et la résistance aux médicaments et pour la classification des sous-types deont été identifiés; ils présentent un grand potentiel pour être traduits en utilisations cliniques.Pour plus d'information voir: