Le LHCb observe des indices d'une possible nouvelle physique

© LHCb

L'expérience LHCb observe des anomalies intrigantes dans la façon dont certaines particules se désintègrent. Cela pourrait être un signe de nouveaux processus qui ne sont pas prédits par le Modèle Standard de la physique des particules. Le signal observé est encore à la limite de la précisionmais renforce des indications similaires étudiées par ailleurs.La collaboration LHCb vient d'annoncer un nouveau résultat sur la mesure de RK*0 qui est le rapport entre laque leB0 se désintègre en un méson K*0 et deux muons de charges opposées et la probabilité qu'il se désintègre en un méson K*0, unet unDans le cadre du Modèle Standard, les leptons chargés se couplent tous avec la même intensité aux bosons vecteurs des interactions électromagnétique et faible. Cette universalité des couplages leptoniques a pour conséquence que le rapport RK*0 doit être quasiment égal à l'unité. Si des particules autres que celles du Modèle standard existent, leur présence peut modifier une des deux probabilités de désintégration et donc la valeur du rapport RK*0.Des mesures antérieures et moins précises ont déjà été faites par les collaborations Belle et BaBar [1,2] et étaient en accord avec les prédictions du Modèle standard. La collaboration LHCb a analysé lesdu Run 1, collectées entre 2011 et 2012, pour obtenir la mesure la plus précise de RK*0 dans deux régions différentes de q², lainvariante audu système di-leptonique. Comme le montre la figure 1, les valeurs mesurées sont inférieures aux prédictions du Modèle standard à 2,2 et 2,5 écarts standards. La précisionne permet pas de conclure de façon certaine qu'un mécanisme brisant l'universalité des couplages leptoniques soit en action, mais il est intéressant de noter que ces résultats vont dans le mêmeque ceux obtenus dans un rapport similaire, RK, publié par la collaboration LHCb en 2014 [4]. D'autres mesures mettant en jeu des désintégrations similaires de hadrons B montrent également des tensions avec le Modèle standard.Marie-Hélène Schune du LAL "Francesco Polci du LPNHE "Des données et des observables supplémentaires, dans des désintégrations similaires, sont nécessaire pour clarifier si ces tensions sont des fluctuations statistiques ou les premiers signes de nouvelles particules qui étendent et complète le Modèle standard de la. Si ces nouvelles mesures signalent de la physique au-delà du Modèle standard, le lot de données collecté pendant le Run 2 sera suffisant pour confirmer ces effets.