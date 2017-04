Océan Arctique: découverte d'une importante zone d'accumulation des déchets plastiques au nord de l'Europe

Plancton et microplastiques. © Anna Deniaud / Fondation Tara Expéditions

Filet Manta utilisé pour récupérer les microplastiques. © Anna Deniaud / Fondation Tara Expéditions

Les expéditions de recherche scientifique Tara Oceans 2009-2013 (France) et Malaspina 2010 (Espagne) ont mis en évidence le transport à grande échelle de débris de plastique flottants depuis l'océan Atlantique jusqu'à l'Arctique. L'étude, à laquelle a participé une chercheuse duet publiée dansAdvances, confirme qu'en seulement quelques décennies d'utilisation de matières plastiques, lamarine résultante est déjà devenue un grave problème jusque dans l'Bien que la faiblede population du bassin arctique ne produise que peu de déchets sur place, cette nouvelle étude montre que les mers duet de Barents (la partiede l'Atlantique Nord) accumulent de grandes quantités de débris plastiques, apportés par les courants océaniques. Dans cette région du, les répercussions écologiques potentielles de l'exposition aux débris plastiques sont amplifiées par le caractère unique de cet écosystème, encore vierge et reculé.L'équipe chargée de l'étude, dirigée par le professeur Andrès Cózar de l'de Cadix en Espagne, est composée de 12 institutions de 8: la Fondation Tara Expéditions (France), l'université des sciences et technologies du roi Abdallah (Arabie saoudite), le CNRS (France), l'Imperial College de(Royaume-Uni), le Lake Basin Action Network (Japon), l'université des îles Baléares, le Conseil supérieur de la(CSIC, Espagne), l'université de la, l'université d'Aarhus (Danemark), l'université d'Utrecht (Pays-Bas), l'université de Harvard (USA), la Fondation basque pour la science IKERBASQUE (Espagne) et le Centre technologique expert en innovation marine et alimentaire AZTI (Espagne).L'équipe ded'Andrès Cózar avait précédemment démontré que chacun des cinq gyres océaniques agit comme une immense zone depour les débris plastiques flottants. Dans une étude plus récente, ils ont montré que les mers semi-fermées à forte densité de population, telles que la Méditerranée, constituent également des zones d'accumulation importante de débris plastiques. L', éloigné des zones d'habitation, n'était initialement pas candidat à l'accumulation de microplastiques.Lors de l'expédition TARA OCEANS (2013), laTara a effectué des prélèvementsdu bassin Arctique, échantillonné du plancton mais également des microplastiques pendant cinqet a permis de réaliser une carte mondiale de la pollution plastique flottante. "Les concentrations en plastique dans les eaux arctiques étaient faibles, comme nous nous y attendions, mais nous avons découvert un secteur au nord des mers du Groenland et de Barents présentant des teneurs relativement élevées" commente Andrès Cózar. "Il y a uncontinu de déchets flottants depuis l'Atlantique Nord, et les mers du Groenland et de Barents constituent une impasse pour ces plastiques, convoyés vers le pôle par les courants marins et contraints de rester en."Lade débris plastiques flottants piégés dans les eaux de surface de cette zone est estimée à plusieurs centaines de tonnes. Elle est constituée de près de 300 milliards d'éléments, principalement des fragments de la taille d'unde. Les quantités sont peut-être plus importantes encore. L'de surface n'étant pas la destination finale du plastique flottant, l'étude émet l'hypothèse que des quantités importantes existent sur les fonds océaniques de l'Arctique.Si une partie des plastiques trouvés dans l'Arctique provient de sources locales, principalement du fait de l'augmentation de l'maritime dans cette zone, les charges élevées de plastique dans l'Arctique résultent en majeure partie du transport àde déchets, provenant des côtes densément peuplées de l'Atlantique Nord, généré par les courants océaniques. Ce transfert de plastique vers les pôles est lié à laméridienne de retournement dans l'Atlantique, un "tapis roulant" connu jusqu'à présent pour redistribuer lades latitudes les plus chaudes vers les pôles.Pour déterminer le devenir du plastique dans l'Atlantique Nord, l'équipe a utilisé desprovenant de plus de 17 000 bouées dérivantes flottant à la surface de l'océan et suivies par. "Ce qui est vraiment inquiétant, c'est que nous pouvons suivre ce plastique jusqu'aux abords du Groenland et dans ladirectement depuis les côtes dude l', du Royaume-Uni et de la côte est des États-Unis. Ce sont nos déchets plastiques qui finissent là-bas", déclare Erik van Sebille de l'Grantham à l'Imperial College de Londres.L'humanité utilise du plastique depuis seulement quelques décennies, mais la pollution générée dans les milieux marins est déjà un problème à l'échelle mondiale - preuve indubitable que les hommes ont la capacité d'altérer notre. "Lan'a pas de", souligne Maria-Luiza Pedrotti du CNRS. "Une pollution plastique générée dans un endroit peut souiller d'autres régions isolées et exercer ainsi des effets dévastateurs sur un écosystème vierge tel que l'Arctique. Cette zone forme un cul-de-sac, une impasse où les courants laissent les débris à la surface. Nous assistons peut-être à la formation d'une autre poubelle de la planète, sans comprendre totalement les risques encourus pour la faune et lalocales"."Les résultats de cette étude soulignent l'importance de minimiser et de mieux gérer les déchets plastiques dès leur source par les industriels, dans les foyers, par les collectivités et les États car une fois que ceux-ci atteignent l'océan, leur destination et leurs impacts deviennent incontrôlables", dit Romain Troublé, directeur de la Fondation Tara Expéditions.