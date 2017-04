Une exoplanète nouvellement découverte pourrait être la meilleure candidate pour la recherche de traces de vie

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le...)

Planétologie (La planétologie est la science de l'étude des planètes. La discipline recouvre de nombreuses branches de la science ; son domaine d'étude s'étend des grains microscopiques...)

Astrophysique (L’astrophysique (du grec astro = astre et physiqui = physique) est une branche interdisciplinaire de l'astronomie qui concerne principalement la physique et l'étude des...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse...)

super-Terre (Une super-Terre est une planète extrasolaire plus massive que la Terre, mais théoriquement moins massive qu'une géante gazeuse. Le terme de super-Terre est déterminé...)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la gravitation.)

sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale supérieure du torse d'un animal, et en particulier celle des mammifères qui englobe...)

zone habitable (En astronomie, une zone habitable (ZH) est une région de l'espace où les conditions sont favorables à l'apparition de la vie. Il y a deux types de régions qui...)

étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de la...)

luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit la lumière.)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que sa gravité la maintienne en équilibre...)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou bien...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse...)

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude...)



Vue d' artiste (Est communément appelée artiste toute personne exerçant l'un des métiers ou activités suivantes :) exoplanète (Une exoplanète, ou planète extrasolaire, est une planète orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil. La plupart des exoplanètes découvertes à ce jour orbitent...)

naine rouge (En astronomie, les naines rouges sont les étoiles les moins massives ; en-deçà, ce sont les naines brunes, qui ne sont pas vraiment des étoiles.)

constellation (Une constellation est un ensemble d'étoiles dont les projections sur la voûte céleste sont suffisamment proches pour qu'une civilisation les relie par des lignes...)

Baleine (La baleine est un mammifère marin de grande taille classé dans l'ordre des cétacés. Le terme s'applique à plusieurs espèces différentes dans les sous-ordres des...)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une...)

jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La lumière est intimement...)

vie (La vie est le nom donné :)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est...)

planétaire (Un planétaire désigne un ensemble mécanique mobile, figurant le système solaire (le Soleil et ses planètes) en tout ou partie. Généralement les astres...)

océan (Un océan est souvent défini, en géographie, comme une vaste étendue d'eau salée. En fait, il s'agit plutôt d'un volume, dont l'eau est en permanence renouvelée par des courants marins. Approximativement 71% de...)

lave (La lave est une roche en fusion, plus ou moins fluide, émise par un volcan lors d’une éruption. La lave est issue d'un magma,...)

fusion (En physique et en métallurgie, la fusion est le passage d'un corps de l'état solide vers l'état liquide. Pour un corps pur, c’est-à-dire pour une substance constituée de molécules toutes...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe sous forme d'objets ayant des formes particulières. Les signaux lumineux sont employés depuis la nuit des temps...)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche. Il est difficile de bien cerner le métier de chercheur tant les domaines de recherche sont...)

période orbitale (En astronomie, la période orbitale désigne la durée mise par un astre (étoile, planète, astéroïde) pour effectuer une orbite complète. Par exemple, la Terre a une période orbitale de 365,25 jours.)

densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence. Le corps de...)

diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre et limité par les points du cercle ou de la sphère. Le...)

kilomètres (Le mètre (symbole m, du grec metron, mesure) est l'unité de base de longueur du Système international. Il est défini comme la distance parcourue par la lumière dans le vide en...)

fer (Le fer est un élément chimique, de symbole Fe et de numéro atomique 26. C'est le métal de transition et le matériau ferromagnétique le plus courant dans la vie...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié à la révolution de la Terre autour du Soleil.)

Télescope Spatial Hubble (Le télescope spatial Hubble (en anglais, Hubble Space Telescope ou HST) est un télescope en orbite à environ 600 kilomètres d'altitude, il effectue un tour...)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur d’une collection ou un groupe de choses.)

rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de transmission d'énergie impliquant une particule porteuse.)

Télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant « regarder, voir »), est un instrument d'optique permettant d'augmenter la luminosité ainsi que la taille apparente des...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un tout », comme...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre...)

Source publication:

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne également le cadre social,...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui...)

Une exoplanète en orbite autour d'une étoile de type naine rouge située à 40 années lumière de la Terre pourrait bien remporter à son tour le titre de "meilleure candidate pour la recherche de traces de vie au-delà du Système Solaire". Une équipe internationale d'astronomes composée de scientifiques de l'deet d'de Grenoble (CNRS/Université Grenoble-Alpes) a découvert, au moyen de l'instrument HARPS de l'ESO à l'Observatoire de La Silla et d'autres télescopes disséminés sur, une "" décrivant uneaude lade l'LHS 1140, de faible. Cettearbore desainsi qu'unesupérieures à celles de la Terre, et a probablement retenu une large part de son. Ces éléments, ajoutés au fait qu'elle transite régulièrement devant son étoile, en font l'une des cibles les plus prometteuses pour les études atmosphériques à venir. Les résultats de cessont parues au sein de l'édition du 20 avril 2017 de la revueCette super-Terre nouvellement découverte et baptisée LHS 1140b décrit une orbite au sein de la zone habitable d'une étoile de typefaiblement lumineuse référencée LHS 1140 et située dans lade la(Le Monstre Marin) (1). Les naines rouges sont beaucoup plus petites et bien plus froides que le. Bien que la distance séparant LHS 1140b de son étoile soit dix fois inférieure à la distance Terre - Soleil, LHS 1140b ne reçoit que la moitié de l'ensoleillement terrestre et occupe le centre de la zone habitable. Cette orbite nous apparaît de profil depuis la Terre. Chaque 25, l'exoplanète passe devant son étoile, bloquant une fraction de laqui nous en parvient.Latelle que nous la connaissons exige la présence d'enainsi que l'existence d'une atmosphère. Dans le cas présent, la planète arbore des dimensions suffisamment vastes pour qu'unde magma ait pu couvrir sa surface, des millions d'années durant. Cet océan deena pu enrichir l'atmosphère enqui, après que l'étoile soit entrée dans son actuelleévolutive - calme, se serait condensée en eau liquide à la surface de la planète.La découverte s'est initialement opérée au moyen de l'instrument Mearth, qui a détecté lepremier- cette chute de luminosité caractéristique du passage de l'exoplanète devant son étoile hôte. Puis, l'instrument HARPS de l'ESO, cede planètes d'une grande précision au moyen de la méthode des vitesses radiales, a effectué les observations de suivi nécessaires pour confirmer l'existence de la super-Terre. HARPS a également contribué à déterminer laainsi que la masse et lade l'exoplanète (2).Les astronomes ont estimé l'âge de la planète à quelque cinq milliards d'années. En outre, ils ont évalué sonà 1,4 diamètre terrestre - soit près de 18 000. Sa masse étant quelque sept fois supérieure à celle de la Terre et sa densité beaucoup plus élevée, il s'ensuit que l'exoplanète est certainement constituée de roches et dotée d'un noyau departiculièrement dense.Cette super-Terre pourrait être la meilleure cible de futures observations destinées à étudier et caractériser son atmosphère, si elle existe. Deux des membres européens de l'équipe, chercheurs duà l'IPAG de Grenoble, concluent ainsi: "Le système LHS 1140 pourrait s'avérer être une cible plus importante encore que Proxima b ou TRAPPIST-1 pour la caractérisation à venir de planètes situées au sein de la zone habitable. Ce fut uneexceptionnelle en ce qui concerne les découvertes exoplanétaires !" (3) et (4).En particulier, les prochaines observations effectuées au moyen dudu consortium NASA/ESA permettront de déterminer avec précision ladequi frappe la surface de LHS 1140b, et donc de contraindre les conditions de vie sur cette exoplanète.A l'avenir - lorsque de nouveaux télescopes tel que leGéant de l'ESO entreront en service, nous pourrons certainement observer plus en détail les atmosphères exoplanétaires. A ce titre, LHS 1140b constitue une cible de choix.Ce travail dea fait l'd'un article intitulé “A temperate rocky super-Earth transiting a nearby cool star” , par J. A. Dittmann et al. publié dans l'édition du 20 Avril 2017 de la revue Nature.Contact(s):Xavier BONFILS, IPAG (CNRS/Univ Grenoble Alpes)Xavier DELFOSSE, IPAG (CNRS/Univ Grenoble Alpes)