Il y a 2,4 milliards d'années l'oxygénation de la Terre



© NASA

Une nouvelle étude porte un nouvel éclairage sur l'atmosphère de la Terre il y a plusieurs milliards d'années, alors envahie par d'épais nuages de. Ces nuages de méthane ont contraint l'à quitter l', permettant ainsi à unriche ende se développer.Soutenues en partie par leOXYGEN de l'de St Andrews, au Royaume-Uni, qui bénéficie d'un financement de l'UE, les recherches suggèrent qu'il y a plusieurs milliards d'années, l'atmosphère terrestre a été envahie d'une brume à forte teneur en méthane pendant environ und'années. Cette brume a chassé une granded'hydrogène de l'atmosphère, laissant ainsi la place à d'importants volumes d'oxygène qui ont ainsi rempli l'air et créé une atmosphère très proche de celle que nous connaissons. Avant cette transformation due au méthane, l'atmosphère terrestre renfermait destoxiques qui entraînaient des variations deextrêmes en, la rendant inhospitalière.Lapubliée dans la revue 'Proceedings of the National Academy of Sciences' a pu compter sur une collaboration avec l'Université du Maryland, lede la, l'Université de Leeds et le Blue Marble Space Institute of. Dans son étude, l'équipe de recherche émet l'idée qu'un nouveau facteur a pu contribuer à la Grande Oxydation survenue il y a quelque 2,4 milliards d'années, durant laquelle les concentrations en oxygène dans l'atmosphère terrestre ont été multipliées par plus de 10 000."La transformation de l'air terrestre d'untoxique en une atmosphère riche en oxygène plus favorable s'est produite en ungéologique", a expliqué James Farquhar, professeur deà l'Université du Maryland et co-auteur de l'étude. "Grâce à cette étude, nous disposons enfin de la première vision complète de la façon dont la brume de méthane a pu produire cet effet."Plus précisément, les chercheurs ont utilisé des relevés chimiques détaillés et des modèles atmosphériques sophistiqués pour reconstituer la composition chimique de l'atmosphère au cours de la période qui a immédiatement précédé la Grande Oxydation. Les résultats obtenus suggèrent que d'anciennes(alors la seule forme desur Terre) ont produit des quantités massives de méthane dont la réaction a eu pour effet de remplir l'air d'une épaisse brume. Cette étude est la première à mettre en évidence la rapidité avec laquelle ces événements se sont déclenchés ainsi que leur durée. À titre de comparaison, cette atmosphère reflète les conditions atmosphériques actuelles de, la plus grandede Saturne.L'étude est devenue d'autant plus passionnante que l'on a découvert des schémas d'isotopes deanormaux dans les relevés géochimiques de l'époque étudiée. Les isotopes de soufre sont souvent utilisés pour reconstituer des conditions atmosphériques de périodes éloignées, mais les précédentes études de la période considérée n'ont rien révélé d'inhabituel."En raison des fortes concentrations de méthane, une plus grande quantité d'hydrogène, c'est-à-dire du principal gaz empêchant l'accumulation d'oxygène, a pu s'échapper dans l'espace extra-atmosphérique, et ouvrir la voie à une oxygénation globale", a déclaré Aubrey Zerkle, biogéochimiste à l'Université de St Andrews et co-auteur de l'étude. "Notre nouveldereprésente le relevé deatmosphérique de l'Archéen le plus précis jamais produit et dresse un portrait spectaculaire des conditions de la surface de laavant son oxygénation."Au, la brume de méthane est restée dans l'atmosphère pendant environ un million d'années et il a fallu qu'une quantité suffisante d'hydrogène quitte l'atmosphère pour que les conditions chimiques propices s'installent et déclenchent l'augmentation soudaine d'oxygène nécessaire à l'évolution de la vie multicellulaire."Retracer l'évolution de la composition chimique de l'atmosphère est depuis longtemps l'objectif de la recherche géochimique", a déclaré Gareth Izon, auteur principal de l'étude en qualité depost-doctorat à St Andrews. "Les nouvelles données obtenues montrent que la composition chimique de l'atmosphère étaitet, au moins avant la Grande Oxydation, hypersensible à labiologique."Le projet OXYGEN (Quantifying the evolution of Earth's atmosphere with novelsystems and modelling, qui a bénéficié d'un financement européen de près d'1,8 million d'euros se poursuivra à St Andrew jusqu'en mai 2021.Pour plus d'informations voir: