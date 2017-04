La production biologique des océans tropicaux pourrait s'affaiblir au cours des prochaines décennies



Une équipe internationale comprenant des chercheurs de quatre laboratoires français vient d'identifier une nouvelle façon de réduire l'incertitude associée aux projections de la production marine primaire. Il s'avère ainsi que le changement climatique pourrait affaiblir le développement phytoplanctonique, notamment de plus de 10 % d'ici 2100 dans les océans tropicaux dans le cadre d'un scénario de laisser-faire.La production primaire assurée dans l'par le phytoplancton constitue la principale source d'aliments et d'pour toute lamarine. Cette production influence aussi la concentration de CO2 atmosphérique en permettant un stockage dedans l'océan profond.Les simulations numériques projetant la façon dont cette production primaire va répondre au changement climatique sont incertaines. Certains modèles indiquent que la production primaire pourrait être stimulée par le changement climatique, d'autres prévoient une réduction radicale pouvant atteindre - 20 % à l'échelle mondiale à l'2100. Cette incertitude est principalement liée à la sensibilité au changement climatique de la production primaire modélisée, en particulier dans les océans tropicaux.Une étude menée par une équipe internationale comprenant des chercheurs de quatre laboratoires français montre l'existence dans un grandde modèles climatiques d'une relation entre la sensibilité à long terme de la production primaire océanique au changement climatique et sa sensibilité interannuelle à la variabilité El Niño /australe (ENSO). Les modèles qui sont très sensibles à la variabilité interannuelle dusont également très sensibles au changement climatique. En utilisant cette relation, et en la combinant à desparde la sensibilité historique interannuelle de la production primaire océanique, les chercheurs ont pu contraindre les projections de l'impact climatique à long terme sur cette production.Cette nouvelle approche permet de diminuer significativement les incertitudes associées aux projections numériques et conduit notamment à estimer que dans le cadre d'un scénario de laisser-faire, la production primaire tropicale pourrait s'effondrer de plus de 10 % d'ici 2100.Sans action forte pour réduire les émissions anthropiques de, le changement climatique pourrait donc entraîner une diminution à long terme de ladu phytoplancton dans l'océan dont les répercussions sur toute laalimentaire risquent d'avoir des conséquences négatives sur les pêcheries mondiales, déjà soumises à de fortes pressions.