» La forme du noyau comme reflet de l'interaction entre ses composants

Les spectromètres AGATA et VAMOS installés dans une salle d'expériences du GANIL ©CNRS/CEA/P.Stroppa

Contacts chercheurs:

Une expérience menée au Ganil (CNRS/CEA) a mis en évidence la forme sphérique du Krypton-96, remarquable en comparaison de la forme très allongée du Rubidium-97, qui compte seulement un proton de plus. Ce changement de forme radical et soudain donne aux physiciens de précieux indices sur l'et lade liaison entre les neutrons et protons qui constituent le noyau.Les noyaux atomiques sont des objets quantiques contenant unfini de protons (Z) et de neutrons (N). La forme du noyau reflète l'organisationde ses nucléons et évolue en général graduellement en fonction du nombre de protons et de neutrons. En de rares occasions, cette forme change brusquement si le noyau contient unde plus ou de moins. C'est une de ces rares transitions abruptes de formes qui a été identifiée entre le noyau de Rubidium-97 (37 protons, 60 neutrons), qui présente une forme très allongée, et le noyau de Krypton-96 (36 protons, 60 neutrons), dont la répartition sphérique des nucléons a été déduite lors de cette expérience. L'étude de ces exceptions est essentielle pour déterminer les caractéristiques spécifiques de laqui assure la cohésion du noyau. Cette transition de forme, actuellement inexpliquée par les modèles théoriques modernes, aidera les physiciens à identifier les composantes clés de la forceC'est l'association de deux spectromètres à la pointe de la(photo ci-contre), AGATA () et VAMOS (), au Grand Accélérateur National d'Ions Lourds (Ganil) situé à Caen (France), qui a permis d'obtenir ce résultat en sondant la structure intrinsèque de noyaux qui n'existent pas à l'état naturel surCes noyaux "exotiques", de courte durée de, difficiles à atteindre, ont été créés simultanément parmi des centaines d'autres dans lainduite par un faisceau d'ions lourd d'Uranium-238. Le spectre caractéristique de rayonnements gamma du Krypton-96 (l'desqu'il émet en se désexcitant) a permis de déduire la forme sphérique de ce noyau (voir figure ci-dessous).Ce résultat a été obtenu lors d'une expérience menée par une collaboration internationale de chercheurs français de l'IPNL, du GANIL et de l'IPHC en collaboration avec les chercheurs des laboratoires français (CSNSM, IPN, LPSC, IRFU), allemands, espagnols, italiens, hongrois, sud-africains et suisses. Ce travail defait l'd'une publication dans la revue- Jérémie Dudouet, postà l'IPNL- Antoine Lemasson,au Ganil- Gilbert Duchêne, chercheur CNRS à l'IPHC