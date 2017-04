Des mers effervescentes sur Titan

Fig. 1: Image radar de la mer Ligeia Mare qui se situe dans la région polaire nord de Titan (Cliquez sur l'image pour une description)

La mission Cassini-Huygens a révélé sur Titan, le plus grand satellite de Saturne, l'existence de mers probablement constituées de méthane, d'éthane et de diazote. Détecté en 2013, un phénomène jusqu'alors inexpliqué laissait apparaître puis disparaître des régions de surbrillance dans laLigeia Mare, selon les images rapportées par lede l'Ce mystérieux phénomène surnommé "Magic Islands" a finalement trouvé une explication. Une équipe internationale, menée par undu Groupe de spectrométrie moléculaire et atmosphérique (CNRS /de Reims) vient de montrer que lediazote -- éthane est instable aux pressions et températures attendues dans les profondeurs de Ligeia Mare.D'après lahydrodynamique de cette mer, un brassage dese produit entre la surface et les profondeurs. Une partie du mélange de surface, riche en diazote, atteint ainsi les profondeurs qui contiennent plus d'éthane. Les liquides se séparent alors sous l'effet de la, et le diazote gazeux remonte à la surface. Ces bulles de diazote sont formées à une profondeur comprise entre 100 et 200m et peuvent atteindre unde quatre centimètres. Au gré de la météorologie marine de Titan, ce phénomène peut s'étendre sur des pans de mer de plusieurs centaines decarrés. Selon l'étude publiée dans, cette effervescence reste éphémère, ce qui explique qu'elle ne soit pas systématiquement détectée par le radar de Cassini.