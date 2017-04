L'océan Pacifique Sud-Ouest: une source importante d'azote externe pour l'océan

Une découverte récente de chercheurs de l'Institut méditerranéen d'océanographie (MIO/PYTHÉAS, Université Aix-Marseille / CNRS / IRD / Université de Toulon) risque de modifier la cartographie des recherches sur le cycle de l'azote dans l'. Les premiers résultats de laocéanographique OUTPACE montrent en effet que la région océanique où lesde fixation d'atmosphérique sont les plus importants est le Pacifique. Cette vaste région située entre laet l'desapparaît à l'échelle mondiale comme une source principale d'azote pour l'océan. L'azote étant essentiel à la croissance du, premierde lamarine, ces résultats devraient inciter les spécialistes à porter une plus grande attention à cette région.Comprendre le cycle de l'azote est essentiel car tous les êtres vivants en ontpour la construction de protéines et d'autres molécules constituantes. Les échanges d'azote entre l'et l'océan résultent de transformations effectuées par deset cyanobactéries marines qui sont capables de capter l'azote de l'dans l'océan (soit une source d'azote pour l'océan par fixation d'azote) ou, à l', de convertir l'azote océanique en(un puits d'azote par dénitrification). L'apport d'azote par fixation est considéré comme le principal apport externe à l'océan, loin devant les apports par les fleuves. Ainsi, lade l'océan va dépendre de l'intensité de ces deux processus de fixation d'azote et de dénitrification.Il était établi jusqu'à présent que les zones océaniques sources et puits d'azote étaient proches, car les eaux ayant subi la dénitrification présentent des conditions favorables à la croissance des fixateurs d'azote, permettant d'envisager un rééquilibrage rapide entre pertes et gains d'azote. Une des principales zones de dénitrification dans l'océan étant localisée dans l'(zone de minimum d'oxygène, OMZ), il étaitd'envisager une forte fixation d'azote dans les eaux de la gyre océanique voisine.Or, les travaux du MIO remettent en question ce couplage géographique étroit. Les résultats ont été acquis au cours de quatre campagnes océanographiques réalisées dans le Pacifique Sud-Ouest entre 2012 et 2015 en conditions d'été et d', totalisant plus de 600 mesures d'azote N2, dont en particulier un transect de 4 000à ~ 20°S en 2015 entre la Nouvelle-Calédonie et la OUTPACE ). Des taux de fixation de N2 de 570 µmol N.m-2.jour-1 enont été mesurés. Ces taux sont bien plus élevés que les valeurs estimées par les modèles pour le secteur (soit ~ 150-200 µmol N.m-2.jour-1) et dans la fourchette supérieure (100-1000 µmol N.m-2.jour-1) des taux actuellement disponibles dans laglobale de fixation de N2 (MAREDAT).L'océan Pacifique représenterait donc unimportant (ou point chaud, hot spot) de la fixation de N2 à l'échelle globale, vraisemblablement en raison des forts apports endans cette région, un composant important pour le fonctionnement de l'nitrogénase quila fixation de N2. En conclusion, l'océan Pacifique tropical Sud-Ouest fournit des conditions environnementales optimales pour la croissance intensive des organismes fixateurs d'azote (ou diazotrophes), mais cette région mérite une attention particulière pour mieux identifier les raisons d'un tel succès écologique.