Des records de précision au LHC

Mesures de la masse du boson W. La plus récente, présenté par la collaboration Atlas, est indiquée en dernier. ©ATLAS Collaboration

Comparaison des mesures du paramètre P5, caractérisant les désintégrations B+?K+?+?- , effectuées par LHCb, Belle, Atlas et CMS avec 2 modèles théoriques. Des déviations apparaissent dans 2 intervalles de q2 (masse invariante des deux muons) pouvant indiquer des nouveaux phénomènes. © Timothy Gershon

Quelles masses pour les neutrinos ?

Figure synthétique montrant l'ensemble des mesures de ?m223 en fonction de sin2?23, obtenues par plusieurs expériences neutrinos. À l'intérieur des incertitudes expérimentales (signalées par les surfaces délimitées par les couleurs) les différentes mesures sont pour le moment toutes compatibles. ©T.Nakadaira

La rencontre, un état d'esprit à Moriond

Les interactions entre chercheur.e.s sont au cœur des rencontres. ©CERN/ATLAS Collaboration / C. Adam-Bourdarios

Pour plus d'information voir

Les Rencontres de Moriond sont un rendez-vous incontournable pour la communauté internationale des physicien.ne.s des particules. Organisées depuis 1966 avec le soutien de la communauté française, dont le CNRS/IN2P3 et le CEA/Irfu, elles permettent d'échanger et annoncer lesderniers résultats clés dans le domaine. Cette, résultats du LHC, neutrinos etétaient à l'affiche de la session "Interactions électrofaibles et théories unifiées", du 18 au 25 mars à La Thuile, en Italie.Les grandes expériences du Grandde hadrons (LHC) au Cern ont présenté beaucoup de résultats récents, et notamment les premiers issus de l'desdisponibles à l'actuelle. Ces analyses ont pu bénéficier en 2016 de la performance exceptionnelle et bien au-delà des attentes par le LHC et lad'accélérateurs. Plusieurs nouveaux résultats importants ont été présentés. Ainsi la collaboration CMS a annoncé une nouvelle mesure de ladude Brout-Englert-Higgs (BEH) en utilisant le canal de désintégration ZZ*? 4 leptons avec une incertitude qui égale à elle seule celle du premier run du LHC, obtenue à l'époque en combinant les résultats de deux canaux de désintégration d'Atlas et CMS ! Du côté de la collaboration Atlas, la mesure de la masse du, encore jamais réalisée au LHC, a été au centre des discussions. Avec une incertitude totale de presque 19 MeV, elle devient la mesure la plus précise jamais effectuée par une seule expérience.Avec le très grosde données accumulé au long de l'année, les scientifiques espèrent confirmer la validité du cadre théorique du Modèle Standard des particules et pouvoir interpréter des éventuelles déviations à ce modèle comme des signes de "nouvelle physique". Lors des Rencontres de Moriond, plusieurs intervenant.e.s ont présenté les recherches directes expérimentales de cette nouvelle physique. Les limites obtenues sur les masses de particules hypothétiques, appelées "exotiques" ont encore été repoussées. Mais comment repérer cette nouvelle physique, si elle existe ?La seulepersistante depuis quelques années ans provient des mesures de précision effectuées par la collaboration LHCb sur les désintégrations dubeau (B). En particulier, les analyses révèlent une déviation par rapport à lapour la désintégration B?K*?+?- qui été confirmée par l'expérience Belle au Japon. Les collaborations Atlas et CMS, également très investies dans cette quête, ont montré leurs premiers résultats. Par ailleurs, LHCb a également constaté que les désintégration B+?K+?+?- et B+?K+ee ne semblent pas suivre les prédictions du Modèle Standard. Ces deux déviations inspirent beaucoup les théoricien.ne.s, générant un très grandde publications scientifiques. Plusieurs modèles ont ainsi été proposés pour expliquer ces deux anomalies, parmi lesquels ceux postulant l'existence de particules appelées leptoquarks, de nouveaux bosons vecteurs Z' (Z prime) et des particulesIl y a quinze ans, l'du phénomène d'oscillations des neutrinos a permis de démontrer que leur masse n'était pas nulle. Depuis lors, d'autres expériences ont vu lepour compléter et contraindre de mieux en mieux le cadre théorique permettant de décrire ces oscillations. On sait notamment que les neutrinos détectés lors des interactions sont en fait des mélanges de trois neutrinos (1, 2 et 3) de masses différentes. Aux rencontres de Moriond, plusieurs collaborations ont présenté des résultats visant à éclairer un peu plus les propriétés de ces particules. Lades mesures deaux États-Unis avec ceux de T2K (Japon), SuperK (Japon), IceCube (pôle Sud) et MINOS (États-Unis) contribuent à restreindre les régions possibles pour la différence des masses ?m223 et l'desin2?23.Cette session "électrofaible" a rassemblé près de 170.ne.s. La majorité travaille sur des détecteurs de particules et astroparticules et un tiers sont théoricien.n.e.s sur les mêmes thématiques. Avec 37 ans ded'âge et la moitié de nouveaux et nouvelles venu.e.s, le dynamisme était au rendez-vous. Les bien-nommées Rencontres de Moriond, favorisent depuis leur origine les discussions informelles et spontanés entre théoricien.ne.s et expérimentateur.trice.s. Cette année encore, l'ambiance était au rendez-vous et les présentations furent ponctuées de très nombreux échanges dans la salle de conférence,d'unou sur les pistes de la station de ski. Ce compte-rendu, loin d'être exhaustif, pourra être complété par la consultation des nombreuses présentations à retrouver sur le site des Rencontres où l'on retrouvera également les présentations de la session dédiée à la "et les interactions de haute" qui s'est déroulée la semaine suivante, du 25 mars au 1er avril 2017.