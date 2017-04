ALICE: de nouveaux résultats pour les collisions de protons

Illustration: CERN

Dans un article publié le 24 avril 2017 dans la revue, la collaboration ALICE rapporte que les collisions de protons présentent parfois des motifs similaires à ceux observés dans les collisions de noyaux lourds. Ce comportement a été remarqué lors de l'de hadrons dits " étranges " dans certaines collisions de protons où un grandde particules sont créées. Les hadrons étranges sont des particules bien connues, appelées kaons, lambdas, xis ou encore omégas, et contenant toutes au moins unétrange. Le phénomène de " production accrue de particules étranges " observé est une caractéristique habituelle dude quarks et de gluons,très chaud et très dense qui existait quelques millionièmes deaprès le, et qui est généralement recréé lors de collisions de noyaux lourds. C'est cependant la première fois que ce phénomène est observé sans la moindre ambiguïté dans de rares collisions de protons qui aboutissent à la création de nombreuses particules. Ce résultat pourrait remettre en question les modèles théoriques existants qui ne prévoient pas une telle augmentation du nombre de particules étranges dans ces événements., se réjouit Federico Antinori, porte-parole de la collaboration ALICE.. "La production accrue d'étrangeté est une manifestation du plasma de quarks et de gluons, et l'étude de cet état de la matière fournit un moyen d'étudier les propriétés de l'forte, l'une des quatre forces fondamentales connues. Le plasma de quarks et de gluons se forme à des températures et des densités d'suffisamment élevées pour que la matière ordinaire passe à uneoù les quarks et les gluons deviennent " libres " et ne sont donc plus confinés dans les hadrons. Ces conditions peuvent être obtenues auprès du Grandde hadrons, lors de collisions entre des noyaux lourds à une énergie élevée. Les quarks étranges sont plus lourds que les quarks composant la matière ordinaire, et généralement plus difficiles à produire ; mais lad'énergie élevée du plasma de quarks et de gluons conduit à un rééquilibre en favorisant la création des quarks étranges par rapport à celle des quarks non étranges. Ce phénomène pourrait maintenant avoir été observé également dans des collisions de protons.Plus précisément, les nouveaux résultats montrent qu'avec la " multiplicité " (le nombre de particules produites dans une collision donnée), le taux de production de ces hadrons étranges augmente plus rapidement que celui des autres particules créées lors de la même collision. En outre, alors que la structure dune comprend pas de quarks étranges, les données montrent toutefois que plus le nombre de quarks étranges contenus dans l'créé est élevé, plus la hausse de son taux de production est forte. Aucune dépendance par rapport à l'énergie de collision ou à lades particules créées n'a été décelée, ce qui indique que le phénomène observé est lié aux quarks étranges contenus dans les particules produites. En pratique, on calcule la production d'étrangeté en comptant le nombre de particules étranges produites dans une collisionet en déterminant la proportion de particules étranges par rapport aux non étranges.Il avait été envisagé dès le début des années 1980 qu'une production accrue d'étrangeté puisse être une conséquence de la formation du plasma de quarks et de gluons ; le phénomène a ensuite été observé dans les années 1990 dans des collisions entre des noyaux, par des expériences auprès du Supersynchrotron à protons du CERN. Une des autres signatures possibles du plasma de quarks et de gluons consiste en une corrélation spatiale entre les particules de l'état final, laquelle se traduit par un alignement préférentiel distinct, en forme de crête. D'abord détectée dans des collisions de noyaux lourds, cette crête a ensuite été observée dans des collisions de protons auprès du Grand collisionneur de hadrons ; il s'agissait des premiers indices selon lesquels certaines collisions de protons pourraient présenter des propriétés semblables à celles des collisions de noyaux lourds. Une étude plus précise de ces processus sera essentielle pour mieux comprendre les mécanismes microscopiques du plasma de quarks et de gluons ainsi que le comportement collectif des particules dans les petits systèmes.L'expérience ALICE a été optimisée pour étudier les collisions de noyaux lourds. Elle étudie également les collisions proton-proton, qui lui fournissent principalement des données de référence pour les collisions de noyaux lourds. Les mesures rapportées ont été réalisées à partir des collisions de protons, à une énergie de 7 TeV, de la première exploitation du LHC.Pour plus d'information voir:- Nature Physics Enhanced production of multi-strange hadrons in high-multiplicity proton–proton collisions