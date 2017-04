Nous sommes plus que notre ADN: découverte d'un nouveau mécanisme d'hérédité épigénétique

Trois exemples de drosophiles sont représentés. Les trois portent la même séquence d'ADN, mais elles ont des couleurs d'yeux différentes à cause d'une perturbation transitoire de leur état épigénétique. Cette perturbation modifie les niveaux de répression, dépendante de Polycomb,.de l'expression d'un gène responsable de la couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s) donnée(s).)

L'équipe de Giacomo Cavalli, à l'Institut de génétique humaine de Montpellier (Université de Montpellier/CNRS), en collaboration avec l'Inra, démontre chez la drosophile l'existence d'une hérédité épigénétiquetransgénérationnelle. En modifiant de façon transitoire la fonction des protéines du groupe Polycomb, dont l'est essentielle au cours du développement, ils ont obtenu des lignées de drosophile porteuses de la même séquence d'ADN mais caractérisées par des yeux de couleurs différentes. Ces différences dépendent d'unde répression par les protéines Polycomb qui est hérité de façon stable mais réversible. Cetteépigénétique s'applique aussi bien à des lignées transgéniques qu'à des lignées naturelles et peut être modifiée par des changements de conditions environnementales, comme laambiante. Ces résultats sont publiés dans la revue, le 24 avril 2017.Elles ont toutes le même ADN mais des caractères bien différents: des chercheurs ont obtenu des lignées de drosophiles aux yeux blancs, jaunes ou rouges, en perturbant de façon transitoire des interactions entre des gènes cibles des protéines Polycomb, des complexes protéiques impliqués dans la répression de nombreux gènes, notamment des gènes de développement.Les informations nécessaires au fonctionnement des cellules ne sont pas toutes portées par le matériel. D'autres paramètres, transmis de façon héréditaire mais non codés par les gènes d'un, pilotent lades cellules. Ces facteurs dits épigénétiques sont un étiquetage chimique et unespatiale bien définie de notre. Ils correspondent en particulier aux modifications des histones, les protéinesdesquelles l'ADN s'enroule. Les protéines du groupe Polycomb, elles, sont impliquées dans lade l'tridimensionnelle des chromosomes, qu'elles régulent en établissant des interactions entre gènes dans l'espace 3D du noyau cellulaire. Or, selon la position d'un gène à un moment donné, son expression sera activée ou réprimée.En perturbant de façon transitoire ces interactions, les chercheurs ont pu établir des lignées de drosophiles caractérisées par des niveaux différentiels de répression ou d'génique dépendant des Polycomb. Les chercheurs ont séquencé le génome entier de chaque lignée de drosophiles, afin de vérifier que leur ADN soit bien identique. Malgré l'identité de leurs séquences d'ADN, ces lignées peuvent être maintenues indéfiniment et transmettent fidèlement leurs différences phénotypiques une fois établies. Ce phénomène peut être réversible: en croisant ces individus aux gènes surexprimés ou sous exprimés avec des drosophiles n'ayant pas de modifications, il est possible d'induire un retour à la normal de la couleur des yeux sans changer la séquence d'ADN, ce qui démontre le caractère épigénétique de cette forme d'héritage.Les chercheurs ont ensuite pu montrer que la modification des conditions environnementales, notamment la température ambiante, peut affecter l'expression de l'information épigénétique sur plusieurs générations, sans pour autant effacer sa transmission. Cette influence transitoire de l'dans lequel ont vécu les générations précédentes sur l'expression des traits desconfère à ce mécanisme épigénétique des propriétés évolutives uniques. La pertinence du phénomène dans la nature a de plus été confirmée par des études en microcosme menées en collaboration avec l'Inra.L'équipe de Giacomo Cavalli démontre ainsi l'existence d'un héritage épigénétique transgénérationnel stable, dépendant de la structure tridimensionnelle des chromosomes et régulé par les facteurs Polycomb. Ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives pour les sciences biomédicales. Ils suggèrent notamment que l'épigénétique pourrait expliquer en partie le mystère de "l'hérédité manquante", c'est-à-dire l'incapacité de trouver les causes génétiques de certains caractères héréditaires normaux ainsi que de nombreuses pathologies humaines.