Energies renouvelables: vers une gestion durable des ressources en métaux et minéraux

Estimation de la production future de cuivre, à partir de sources primaires et recyclées. / Crédits: O. Vidal et N. Arndt, 2017

Des chercheurs en sciences de la Terre, économie et sciences sociales ont publié en mars 2017 un article dans la revuesur l'approvisionnement en minéraux et métaux.Pour pouvoir réaliser les objectifs de développement durable de l'des Nations Unies et mettre en oeuvre l'Accord desur le(COP21), une mutation technologique à l'échelle mondiale s'impose, note le groupe de scientifiques qui vient de publier un article dans Nature sur l'approvisionnement mondial en minéraux et en métaux. "Une hausse de 20% des énergies renouvelables est prévue. Cela implique la construction d'éoliennes et de panneaux solaires, lesquels ontd'une vaste gamme de métaux, souligne Nicholas Arndt, géologue à ISTerre/OSUG, l'des sciences de la(OSUG-UGA/CNRS/USMB/IRD/IFSTTAR), et l'un des co-auteurs de l'article. Nous avons fait une évaluation des métaux présents dans la: les ressources existent en énorme, mais il va falloir développer les technologies pour trouver des nouveaux gisements et les exploiter."Le groupe de chercheurs a présenté, par l'analyse d'uncomplet deet de prévisions de la demande, une perspective multidisciplinaire de la meilleure façon d'assurer uneécologiquement viable de l'approvisionnement mondial en métaux au cours des prochaines décennies. Olivier Vidal, également co-auteur de l'article età ISTerre, a montré que ledes métaux et l'amélioration technologique vont contribuer à soutenir l'offre. Cependant, les chercheurs sont convaincus que l'exploitation minière doit se poursuivre et même s'intensifier afin d'assurer lade ces métaux pour l'industrie."Si la croissance de la population ralentit en 2060, on peut imaginer une stabilisation de la demande. Alors, lasur les ressources en matières premières va baisser et le recyclage pourra prendre le relais. Mais cela ne peut pas être une solution immédiate, car il va falloir attendre une trentaine d'années pour que les métaux recyclés soient disponibles en quantité suffisante. En attendant, nous devons trouver de nouveaux gisements et améliorer les techniques d'extraction", ajoute Nicholas Arndt. Les scientifiques appellent à ce que de nouvelles procédures audes structures institutionnelles existantes soient mises en place pour imposer un approvisionnement responsable des ressources minérales, surveiller les trajectoires d'exploration minérale et les pratiques environnementales et sensibiliser les consommateurs aux impacts de la production et de la consommation des ressources.