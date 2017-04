Observation exceptionnelle de LHCb : cinq d'un coup !

Un événement LHCb typique entièrement reconstruit. Les particules identifiées comme des pions, des kaons, etc. sont mises en évidence dans des couleurs différentes. (Image: collaboration LHCb)

L'expérience LHCb au CERN est une mine de nouveaux résultats de physique remarquables. Il y a quelques mois seulement, la collaboration annonçait la mesure d'une désintégration très rare d'une particule, puis des traces d'une nouvelle manifestation de l'entreet, pour ne citer que ces deux exemples.Dans un article, la collaboration LHCb a annoncé la découverte, lors d'une seule analyse, d'un nouveau système de cinq particules. Il s'agit d'un résultat exceptionnel, le fait d'avoir observé cinq nouveaux états en une seule fois étant sans doute inédit.Les particules en question sont des états excités (des états dont l'est supérieure à celle de la configuration minimale, ou état fondamental) d'une particule appelée "Omega-c-zero" ?c^0. Ce ?c^0 est en fait un(particule composée de trois quarks) contenant deux quarks s et un quark c. Le ?c^0 se désintègre par le biais de laforte en un autre baryon, appelé "Xi-c-plus" ?c^+ (contenant un quark c, un quark s et un quark u), et en unK^-. La particule ?c^+ se désintègre ensuite à son tour en unp, un kaon K^- et un?^+.À partir de l'analyse des trajectoires et de l'énergie laissée dans lepar toutes les particules dans cette configuration finale, la collaboration LHCb a pu remonter jusqu'à l'événement initial - la désintégration du baryon ?c^0 - et ses états excités. Ces états de particules sont appelés, conformément aux procédures habituelles, : ?c(3000)^0, ?c(3050)^0, ?c(3066)^0, ?c(3090)^0 et ?c(3119)^0. Les nombres indiqués désignent les masses respectives des particules en mégaélectronvolts (MeV), mesurées par LHCb.Cette découverte a été rendue possible grâce aux fonctions spécialisées du détecteur LHCb, capable de reconnaître précisément différents types de particules, et grâce à l'volumineux deaccumulées durant les première et deuxième exploitations du Grandde hadrons. Il a ainsi été possible d'identifier les cinq états excités avec une signifianceremarquablement élevée, ce qui exclut la possibilité que la découverte soit simplement due à un aléa statistique.La prochaine étape consistera à déterminer les nombres quantiques de ces nouvelles particules - des nombres caractérisant les propriétés d'une particule spécifique - et à établir leur importance sur le plan théorique. Cette découverte nous aidera à comprendre comment les trois quarks composant un baryon sont liés ensemble, ainsi qu'à tester la corrélation entre les quarks, un élément clé pour la description des états à plusieurs quarks, comme les tétraquarks ou les pentaquarks.