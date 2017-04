Un mécanisme de déstabilisation de l'univers primordial

La déstabilisation géométrique identifiée par les chercheurs peut être visualisée comme l'évolution atypique d'une bille évoluant dans un canyon à la vallée en pente douce mais aux parois escarpées. Lorsque les conditions de la déstabilisation géométrique sont réunies, la bille est expulsée hors de la vallée. © IAP (CNRS/UPMC)

Référence publication:

Contact chercheur:

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne également le...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

Informations complémentaires:

Les observations cosmologiques récentes, en particulier dueuropéen Planck en 2013 et 2015, ont permis de confirmer lade l'inflation cosmologique. Selon celle-ci, les germes deset dessont issus de fluctuations quantiques microscopiques étirées par uned'expansion accélérée de l'il y a plus de 13 milliards d'années. Cependant, les théories dedes hautes énergies motivent des modèles d'inflation bien plus complexes que les modèles jouets actuellement favorisés par lesDans ce, des physiciens de l'd'de(IAP, CNRS/UPMC) et de l'de Varsovie (Pologne) ont découvert une instabilité à l'œuvre dans l'univers primordial qui modifie l'interprétation théorique des données du, et permet de contraindre fortement les scénarios d'inflation issus des modèles de hautes énergies. Ce travail est publié dans la revue Physical Review Letters. Les chercheurs ont montré que, de manière générique, la structure complexe des modèles de physique des hautes énergies peut créer une instabilité qui arrête de manière prématurée la phase d'inflation. Ce phénomène jusqu'à présent non pris en compte nécessite de revoir l'de l'interprétation des données cosmologiques au regard des théories de la physique des hautes énergies comme la supergravité ou la. Ce travail ouvre donc de nouvelles perspectives sur la compréhension des premiers instants de l'univers en termes deS. Renaux-Petel et K. TurzynskiPhysical Review Letters (2016), doi:10.1103/PhysRevLett.117.141301Sébastien Renaux-Petel, chargé de Institut d'astrophysique de Paris (IAP, CNRS/UPMC)