Un moyen plus rapide de tester de nouvelles thérapies géniques

Une approche passionnante de la thérapie soutenue par l'UE

Une anomalieaffecte ledes personnes souffrant de granulomatose septique chronique (GSC). Leurs globules blancs sont incapables de tuer leset champignons ingérés, provoquant ainsi des infections mortelles et des réactions inflammatoires excessives qui entraînent de graves conséquences. Cela peut être traité efficacement en transplantant des cellules hématopoïétiques via le don de, mais il est souvent rare de trouver un donneur de cellule souche compatible.Lorsqu'aucun donneur n'est compatible, quelques rares sites dans leeffectuent unegénique. Mais pour qu'elle soit effectuée dans unclinique, l'efficacité du traitement doit être établie. La procédure de test dépend des modèles cellulaires et reste longue et coûteuse, et demande une importante main-d'œuvre.Une équipe de chercheurs dirigée par le Dr Janine Reichenbach, professeur et co-responsable du département d'à l'pédiatrique universitaire de Zurich, a mis auun nouveau modèle cellulaire qui permet aux chercheurs de tester l'efficacité de nouvelles thérapies géniques beaucoup plus efficacement."Nous avons utilisé laCrispr/Cas9 pour changer une lignée cellulaire humaine afin que les cellules sanguines montrent le changement génétique typique d'une forme spécifique de la granulomatose septique chronique", explique le professeur Reichenbach.La méthode de test standard a consisté à utiliser des cellules de lades patients et à les reprogrammer en cellules souches, un processus chronophage et onéreux. Le nouveau système de test sera plus rentable. "Notre système rend le processus plus rapide et meilleur marché, autrement dit nous serons capables de développer de nouvelles thérapies géniques plus efficaces pour unaffecté", ajoute-t-elle.Plus précisément, pour tester les vecteurs susceptibles d'apporter une amélioration aux personnes atteintes de granulomatose septique chronique (GSC) déficiente en p47phox, l'article publié dans la revue Scientific Reports explique que les chercheurs ont généré un modèle cellulaire composé de courtes répétitions palindromiques à intervalles réguliers (CRISPR)/Cas9. Cela introduit une mutation de la délétion du dinucléotide GT (?GT) dans leNCF1 dede lap47phox dans la lignée cellulaire PLB-985 de laaigue humaine.Laa également conduit à une approchedu transfert des copies saines du gène dans les cellules affectées. Jusqu'à présent les thérapies ont utilisé desmodifiés, artificiels comme transporteurs, mais certains patients ont développé un, donc cette première génération de systèmes de correction virale est désormais obsolète. L'équipe du Dr Reichenbach utilise aujourd'hui une thérapie génique lentivirale, auto-inactivante qu'elle décrit comme plus efficace et plus sûre.Elle pense qu'il ne s'agit que d'une étape intermédiaire, et attend avec impatience de pouvoir recourir à l'édition dupour obtenir une précision encore plus importante. Or, d'aprèsDaily, cela prendra cinq ou six ans de plus avant que lade précision du gène ne soit cliniquement disponible.CELL-PID (Advanced cell-based therapies for the treatment of Primary ImmunoDeficiency) et NET4CGD (Gene therapy for X-linked Chronic Granulomatous Disease - CGD) sont deux projets qui ont reçu un financement de l'UE. L'Hôpital pédiatrique universitaire de Zurich est un des trois centres européens capables d'utiliser cette nouvelle thérapie génique dans une étude clinique internationale deI/II pour traiter des patients atteints par la granulomatose septique chronique dans le cadre de NET4CGD.Pour plus d'informations, veuillez consulter: