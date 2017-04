Produire de nouvelles applications web open source

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

interface de programmation (Une interface de programmation (Application Programming Interface ou API) permet de définir la manière dont un composant informatique peut communiquer avec un autre. C'est donc une interface de code...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne également le cadre...)

authentification (L'authentification est la procédure qui consiste, pour un système informatique, à vérifier l'identité d'une entité...)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

serveur central (En informatique, un serveur central centralise un service. Les serveurs centraux sont utilisés généralement dans une architecture centralisée a contrario d'une...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit...)

interopérabilité (L'interopérabilité est la capacité que possède un produit ou un système dont les interfaces sont intégralement connues à fonctionner avec d'autres produits ou systèmes existants ou futurs.)

fur (Fur est une petite île danoise dans le Limfjord. Fur compte environ 900 hab. . L'île couvre une superficie de 22 km². Elle est située dans la Municipalité de Skive.)

codage (De façon générale un codage permet de passer d'une représentation des données vers une autre.)

Google (Google, Inc. est une société fondée le 7 septembre 1998 dans la Silicon Valley en Californie par Larry Page et Sergey Brin, auteurs du moteur de recherche Google. Depuis 2001, Eric Schmidt en est le PDG (CEO). La société compte environ 12 000...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission...)

Madrid (Madrid est la capitale de l'Espagne. Ville la plus vaste et la plus peuplée du pays, c'est le chef-lieu de la Communauté autonome de Madrid qui appartient à la...)

numérique (Une information numérique (en anglais « digital ») est une information ayant été quantifiée et échantillonnée, par opposition à une information dite « analogique » qui est...)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un continent à part entière, mais aussi comme...)

Pour plus d'informations, voir:

site web (Un site Web est un ensemble de pages Web hyperliées entre elles et mises en ligne à une adresse Web. On dit aussi site Internet par métonymie, le World...)

Une nouvelle technologie open source appelée SwellRT a reçu un coup d'accélérateur qui permettra aux développeurs de produire plus facilement et de manière plus sûre de nouvelles applications et des services en ligne.SwellRT est un cadre de développement d'applis collaboratives décentralisées. Fait important, il permet aux développeurs de gagner duau niveau des tâches courantes grâce à uned'application (API) simple dédiée au stockage deen temps réel, à la, l', led'accès et l'intégration basée sur les événements avec des systèmes tierce partie.Initialement mis audans le cadre duP2PVALUE (qui s'est achevé en septembre 2016), financé par l'UE, le code de SwellRT est désormais hébergé par la fondation Apache Software, un organisme important soutenant des projets en accès libre. Le grand avantage de laest que les applications et leurs utilisateurs ne dépendent pas d'ununique contrôlé par le prestataire de services. Ce point est essentiel à la croissance d'un modèle économique de production commune par des spécialistes (CBPP) qui vise à coordonner l'créatrice de nombreux d'individus (voir Wikipedia ou Open Street Map comme exemples majeurs).Les produits existants qui apportent aux applications web et développeurs d'applis mobiles un moyen de relier leurs applications à un stockage backend dans le cloud (appelé Backend as a Service, BaaS) sont centralisés, ce qui signifie que les applications et leurs utilisateurs dépendent d'un serveur central unique contrôlé par le prestataire de services. En revanche, SwellRT est la seule technologie BaaS capable de travailler de façon décentralisée grâce à l'utilisation d'un protocole ouvert pour interconnecter les services (unfédéré) et échanger des données en temps réel.Essentiellement, la décentralisation permet aux applications SwellRT d'offrir une plus grande liberté aux utilisateurs lorsqu'ils décident de l'endroit où ils vont stocker leurs données et avec quelles organisations et personnes les partager. Les autres avantages de la décentralisation sont la résistance et l'plus importantes des applications.Auet à mesure que ses travaux progresseront, l'équipe de SwellRT fournira des fonctionnalités de collaboration en temps réel avec unde bout en bout, afin que les applications et utilisateurs puissent partager et traiter des données de façon totalement sûre et confidentielle. Par ailleurs, elle a récemment publié Jetpad, une alternative àDocs fondée sur SwellRT, qui démontre le potentiel de la plateforme.Si la coordination générale de P2PVALUE a été assurée par l'de Surrey, au Royaume-Uni, c'est le seul partenaire TIC du projet, le groupe de recherche GRASIA (Group of Agent-based, Social and Interdisciplinary Applications) basé à l'Université Complutense de, qui a fait preuve d'innovation et développé la technologie SwellRT."Le développement continu de SwellRT et son adoption par la fondation Apache Software, montrent que le soutien de l'UE peut souvent servir de tremplin à une innovation continue et au développement technologique même après la fin officielle d'un projet", a commenté Samer Hassan de GRASIA. "Les efforts collaboratifs entrepris dans le cadre de P2PVALUE ont joué un rôle clé dans la conception et le lancement de cette technologie qui, nous l'espérons, aura un impact positif sur l'économiede l', ainsi que sur la croissance continue de la CBPP."