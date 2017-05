Certains mystères de la domestication animale révélés par les chevaux des Scythes

Chevaux domestiques kazakhs modernes.

Chevaux de Przéwalski (sauvages), réserve de réintroduction de Seer, Mongolie.

© Ludovic Orlando, Natural History Museum of Denmark, CNRS

Fouille du site Kurgan Arzhan 2 (Tuva, Sibérie), 7e siècle avant notre ère.

© Michael Hochmuth, German Archaeological Institute, Berlin



Tombe fouillée sur le site archéologique Alaas Ebé, district de Churapchinsky, Yakutie, Russie.

Mission archéologique française en Sibérie orientale (MAFSO).

© Eric Crubézy

En étudiant le génome des chevaux des Scythes, une équipe internationale de chercheurs esquisse les relations que ces nomades d'Asie centrale de l'Âge de Fer entretenaient avec leurs montures – et lève le voile sur certains des mystères de la domestication animale. Publiés dans la revuele 28 avril 2017, ces travaux ont été dirigés par Ludovic Orlando, directeur deduau laboratoire Anthropologie moléculaire etde synthèse (CNRS/Université Toulouse III – Paul Sabatier/UniversitéDescartes) et professeur au Museum d'du DanemarkPeuple d'éleveurs nomades, les Scythes régnaient sur les steppes d'Centrale au cours de l'Âge de(du 9e au 1eravant notre ère environ). Ils étaient connus pour leur exceptionnel art équestre, et leurs dirigeants se faisaient inhumer avec des étalons sacrifiés lors d'importantes cérémonies funéraires. Ce sont notamment quelques-uns de ces équidés dont les génomes ont été entièrement séquencés dans cette étude, afin de mieux comprendre les relations que lescythe a su développer avec ses chevaux. Les chercheurs ont exploité les génomes de 13 étalons vieux de 2 300 à 2 700 ans, provenant des tombes royales scythes d'Arzhan (république russe de Tuva, aux confins de la Mongolie) et de Berel' (Altaï kazakh), ainsi que celui d'une jument d'uneantérieure, trouvée à Tcheliabinsk (Russie) et âgée de 4 100 ans.En étudiant les variants portés par certains gènes spécifiques, ils ont pu déduire que les chevaux scythes arboraient une diversité de couleurs de robe, allant du bai au noir, en passant par l'alezan. Ils ont aussi révélé unde 121 gènes sélectionnés par les éleveurs scythes, impliqués pour la plupart dans le développement des membres supérieurs – les Scythes semblaient préférer les chevaux de morphologie trapue – mais aussi dans le développement des glandes mammaires, ce qui corrobore l'utilisation du lait de jument depuis des millénaires.C'est aussiun pan de la domestication des animaux que cette étude contribue à éclairer. Ainsi, les chercheurs ont déterminé les régions duoù se sont concentrées les mutations adaptatives au cours des trois premiers millénaires de la domestication du(initiée voici 5 500 ans). Ces régions portent souvent des gènes liés à une population de cellules de l'appelée, à l'origine de nombreux tissus de l'organisme. C'est l'une des premières preuves expérimentales en faveur de la "de la crête neurale", qui vise à expliquer pourquoi tous les animaux domestiques, malgré une histoire indépendante, ont convergé vers des caractéristiques physiques et comportementales communes. Comme la crête neurale donne naissance à de nombreux tissus, la reprogrammation de ce groupe de cellules au cours du développement peut entraîner l'apparition conjointe d'un cortège de caractères d'intérêt. La surreprésentation de gènes liés à la crête neurale parmi ceux portant des mutations adaptatives suggère l'importance de cette structure pour la domestication.En comparant lade ces chevaux anciens à celle des chevaux actuels, les auteurs ont découvert qu'un effondrement démographique a eu lieu au cours des 2 300 dernières années, entraînant une chute de la diversitédes chevaux. En cause: les pratiques d'élevage, qui ont impliqué unde plus en plus restreint d'étalons dans– si bien que les chevaux domestiques actuels partagent presque tous le mêmeY, contrairement aux chevaux scythes. Ces phénomènes se sont accompagnés d'une accumulation de mutations délétères. L'accumulation relativement récente de ces mutations délétères – retrouvées chez tous les animaux domestiques – contredit l'hypothèse dite du "coût de la domestication", selon laquelle cette accumulation se produit dès les premiers stades de la domestication.Dans le cadre duERC Pegasus dirigé par Ludovic Orlando, les chercheurs vont maintenant étendre leurs travaux de paléogénétique à d'autres cultures humaines afin de comprendre comment la domestication des chevaux a influencé le destin des civilisations.Pour plus d'information, unede l'de Copenhague est disponible (en anglais): https://youtu.be/PLwJDB94LMI Pour plus d'information sur le projet ERC Pegasus: http://orlandoludovic.wixsite.com/pegasus-erc