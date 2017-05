Des rapporteurs chimiques pour illuminer les dynamiques de lignification chez les plantes



Les équipes de Christophe Biot et Simon Hawkins de l'Unité de glycobiologie structurale et fonctionnelle, ont développé une méthodologie innovante de double marquage métabolique pour étudier les dynamiques de lignification de la paroi végétale in vivo. Cette étude a été publiée le 2 mars 2017 dans la revueLes cellules des végétaux sont entourées par une paroi composée de plusieurs polymères polysaccharides tels que la cellulose, les hémicelluloses et les pectines. Dans certains tissus (ex. le xylème), les parois cellulaires contiennent également un autre polymère, la lignine, qui peut représenter jusqu'à 25 % de lasèche. La présence de la lignine contribue à la résistanceet l'hydrophobicité des cellules du xylème responsable dude labrute. Ce polymère phénoliqueégalement un rôle dans la protection des plantes contre divers pathogènes. La lignine est aussi un constituant majeur de la "lignocellulosique" et impacte fortement la valorisation industrielle de cette source derenouvelable. En effet, la lignine est un des facteurs majeurs responsables de la récalcitrance de la biomasse à la dégradation pendant la production de la bioéthanol. C'est également la lignine qui est largement responsable des propriétés mécaniques du bois. Les recherches sur la biosynthèse et la mise en place de ce polymère sont à la fois intéressantes dans led'une meilleure compréhension de lades végétaux, mais également représentent un enjeu majeur pour pouvoir, à terme, améliorer la qualité de la biomasse lignocellulosique.La lignine est issue de la polymérisation oxydante de trois principaux monomères appelés alcools cinnamyliques ou monolignols: l'alcool-coumarylique, l'alcool coniférylique ainsi que l'alcool sinapylique. Après polymérisation audes lignines de la paroi, ils forment respectivement les unités H (hydroxyphényles), G (guaïacyles) et S (syringyles). La lignification est un processusqui comporte plusieurs étapes. Les monolignols sont d'abord synthétisés dans le cytosol à travers une voie multienzymatique qui débute par unaminé, la phénylalanine, avant d'être exportés dans la paroi par des mécanismes de transport encore peu connus (transporteurs, exocytose,passive). Les monomères phénoliques sont ensuite polymérisés au sein de la paroi grâce à une réaction de couplage radicalaire médiée par enzymes oxydoréductrices de type laccase et/ou peroxydase. Ces monolignols peuvent également former des liaisons covalentes avec les hémicelluloses de la paroi afin de rigidifier cette dernière. La lignification est un processus complexe car la composition et lade monolignol varie selon l'végétale, lede développement, le tissu ou encore les conditions environnementales. S'il a été démontré que ce processus est étroitement régulé, de nombreuses questions qui concernent notamment laspatio-temporelle ainsi que lade la lignification, restent en suspend.Dans cette étude, les chercheurs rapportent une méthode innovante de marquage métabolique multiple pour visualiser la lignification de la paroi cellulaire végétaleparconfocale de. Cette approche, intitulée BLISS pour, utilise deux analogues de précurseur de lignine H et G modifiés respectivement par une fonction azoture et un groupement alcyne qui peuvent être indépendamment incorporés dans les parois cellulaires, puis différentiellement dérivatiséspar l'intermédiaire de deux réactions de ligation bioorthogonale.La stratégie BLISS fournit des informations spatiales précises sur les zones de la lignification active et révèle une polarisation importante dans les dynamiques de la lignification.