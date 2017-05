Naissance des nanodiodes électro-optiques

Nanolasers hybrides InP sur Silicium:

Nanolasers hybrides InP sur Silicium:

Photographie en microscopie électronique à balayage courbe laser

Références publication:

Contacts chercheurs:

En exploitant les propriétés optiques exceptionnelles deset des procédés de nanotechnologies avancés, des chercheurs du Centre de nanosciences et de nanotechnologies (C2N, CNRS/Université Paris-Sud), en collaboration avec ST Microelectronics et l'Paris-Diderot, ont démontré la réalisation de diodes lasers, dont les caractéristiques en termes de compacité et d'permettent d'envisager lade la microélectronique et de la photonique dans une même puce.Les nouvelles technologies pour la convergence de la microélectronique et de la photonique représentent un défi majeur car elles seraient à l'origine d'une véritable révolution pour le traitement et la propagation desdans les microprocesseurs. Parmi tous les composants optoélectroniques à développer dans ce, il est essentiel de concevoir des diodes lasers très efficace énergétiquement, et demicroniques ou sub-microniques intégrables avec de la photonique et de la microélectronique sur Silicium, afin de convertir une information codée électriquement vers le domaine optique.Cette collaboration a permis de démontré qu'il était possible de réaliser de telles sources deen exploitant les propriétés optiques des cristaux photoniques, des structures nanophotoniques semiconductrices formées de trous d'environ 100 nm de. Cette approche originale pour l'électrique et le couplage de ces nanostructures à base de Phosphure d'Indium, incorporant des puits quantiques avec un circuit photonique en Silicium, leur ont permis d'obtenir des lasers hybrides émettant aux longueurs d'des. Ces lasers sont issus de cavités optiques confinant la lumière dans undesemiconducteur (5 µm x 0.5 µm x 0.45 µm). Ils présentent une efficacité de conversion électro-optique supérieure à 10%: un record dans le domaine.Hybrid indium phosphide-on-silicon nanolaser diodeG. Crosnier, D. Sanchez, S. Bouchoule, P. Monnier, G. Beaudoin, I. Sagnes, R. Raj and F. RaineriNature Photonics, 12 (2017)Fabrice Raineri – C2N