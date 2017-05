De nouvelles méthodes pour un giravion propre et écologique

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)



Bell Boeing (Boeing (nom officiel en anglais The Boeing Company) est l'un des plus grands constructeurs aéronautiques et aérospatiaux au monde. Son siège social est situé à Chicago, dans l'Illinois. Ses deux plus...) V-22 Osprey (Le Boeing/Bell V-22 Osprey (Balbuzard pêcheur) est un avion de transport militaire américain. Sa formule à rotors basculants lui permet de décoller et atterrir verticalement, comme les hélicoptères...) Wikimedia Commons/FOX 52

horizon (Conceptuellement, l’horizon est la limite de ce que l'on peut observer, du fait de sa propre position ou situation. Ce concept simple se décline en physique, philosophie,...)

altitude (L'altitude est l'élévation verticale d'un lieu ou d'un objet par rapport à un niveau de base. C'est une des composantes géographique et biogéographique qui explique la répartition de la vie sur terre.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

transport (Le transport est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre, le plus souvent en utilisant des véhicules et des voies de communications...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le...)

navigation (La navigation est la science et l'ensemble des techniques qui permettent de :)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide,...)

aéronef (Un aéronef est un moyen de transport capable d'évoluer au sein de l'atmosphère terrestre. On distingue deux catégories d'aéronefs : l'aérostat et l'aérodyne. L'utilisation de ces...)

bruit (Dans son sens courant, le mot de bruit se rapproche de la signification principale du mot son. C'est-à-dire vibration de l'air pouvant donner lieu à la création d'une sensation auditive.)

Internet (Internet est le réseau informatique mondial qui rend accessibles au public des services variés comme le courrier électronique, la messagerie instantanée et le World Wide Web, en utilisant le...)

atterrissage (L’atterrissage désigne, au sens étymologique, le fait de rejoindre la terre ferme. Le terme recouvre cependant des notions différentes...)

décollage (Le décollage est la phase transitoire pendant laquelle un aéronef passe de l'état statique - au sol - vers le vol.)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un paiement ou un bénéfice non pécuniaire pour être transporté.)

situation (En géographie, la situation est un concept spatial permettant la localisation relative d'un espace par rapport à son environnement proche ou non. Il inscrit un lieu dans un cadre...)

espace aérien (L'espace aérien est organisé pour fournir une sécurité optimale à tous les aéronefs qui y évoluent.)

stationnement (Le stationnement tout comme l’arrêt d’un véhicule consiste en une immobilisation de ce dernier.)

Prévus pour une commercialisation à l'2020, les aéronefs à rotors basculants ont les capacités requises pour voler à unesimilaire à celle des aéronefs à voilure fixe,en présentant l'avantage supplémentaire de pouvoir décoller et atterrir dans des espaces restreints. Leur utilisation pour legrand public est conditionnée par la capacité à réduire leur impact sur l'et à les intégrer sans danger au système classique de contrôle du trafic aérien. Leur intégration exigera de disposer d'outils avancés deet d'aide au pilotage pour que les pilotes puissent mener les appareils à bon port sans devoir fournir un effort de concentration démesuré ni être submergés par les opérations à effectuer.LeTRAVEL (Tilt rotor ATM integrated validation of environmental low noise procedures), financé par l'UE, a développé une plateforme de simulation permettant d'étudier tous les aspects, y compris les exigences ende conception de l', deet de contrôle du trafic aérien. La plateforme comprend un rotor basculant à l'échelle réelle ainsi qu'un simulateur de contrôle du trafic aérien avec lequel il communique à distance parLes partenaires du projet ont utilisé la plateforme de simulation pour définir et valider de nouvelles procédures d'utilisation des rotors basculants permettant de réduire les nuisances sonores en approche, à l'et au. Ils ont évalué l'impact de lade rotor basculant sur les opérations de contrôle du trafic aérien et analysé lade travail, la connaissance de laet l'adoption de la procédure de rotor basculant par les pilotes et des contrôleurs aériens. Ces procédures faciliteront l'accès des giravions aux aéroports, notamment aux principaux centres de transport.Les nouvelles techniques sont adaptées au futur système européen de gestion du trafic aérien qui devra être capable de satisfaire les demandes de tous les types d'avions et giravions, de manière efficace et sûre. Par ailleurs, le système de gestion du trafic aérien doit pouvoir aider tous les usagers de l'avant le départ, en vol et jusqu'à l'arrivée audeLe projet TRAVEL a contribué à atteindre l'objectif de l'initiative Clean Sky, visant à mettre au point et tester de nouvelles procédures de vol pour les hélicoptères et les appareils à rotors basculants, afin de réduire les émissions et le bruit. Les citoyens européens devraient bénéficier de modes de transport plus sûrs, plus efficaces et plus souples.Pour plus d'information voir: Final Report Summary - TRAVEL (Tilt Rotor ATM Integrated Validation of Environmental Low Noise Procedures)