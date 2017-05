Staphylocoque doré et cellules souches: une mémoire d'éléphant pour un ver immortel

Figure: Les vers planaires sur lesquels ont travaillé les chercheurs pour cette étude. Une succession d'interactions moléculaires déclenchée par les cellules souches active la mémoire immunitaire des planaires suite à un premier contact avec le staphylocoque doré (Le staphylocoque doré (Staphylococcus aureus) est l'espèce la plus pathogène du genre Staphylococcus. Elle est responsable d'intoxications...)

© Éric Ghigo

La planaire, ver plat et aquatique, est capable de résister à des bactéries très pathogènes voire mortelles pour l'Homme. Mais ce modèle d'étude est aussi connu pour ses extraordinaires capacités de régénération qui en font un être potentiellement immortel: il ne peut pas mourir deLes cellules souches jouant un rôle central dans la capacité de régénération de la planaire, des chercheurs de l'Unité desur les maladies infectieuses et tropicales émergentes (CNRS/IRD/Inserm/Aix-Marseille Université) se sont penchés sur leurs propriétés immunitaires. Leurs travaux, publiés dans la revueont mis en évidence, chez la planaire, une nouvelle voie de défense contre le staphylocoque doré impliquant les cellules souches. Celles-ci ont été identifiées comme étant le support de la mémoire immunitaire innée. Un premier contact de ces cellules avec le staphylocoque doré provoque une expression accrue des gènes de l'immunité, et active donc la mémoire immunitaire. De ce fait, l'élimination duest facilitée lors d'un deuxième contact avec leCette découverte révèle une fonction immunitaire insoupçonnée des cellules souches et ouvre ainsi de nouvelles pistes d'action dans la lutte contre le staphylocoque doré ainsi que dans le développement de nouvelles thérapies applicables à l'basées sur l'des cellules souches.