Mouvement brownien: l'exception qui confirme la règle

Représentation de la structure lamellaire formée par l'assemblage de particules en forme de bâtonnets (virus), dans laquelle des bâtonnets plus longs (marqués par fluorescence en rouge) sont immergés. Dans ce milieu, les bâtonnets longs disposent d'un plus grand espace disponible, et donc d'une plus grande capacité de mouvement, que les bâtonnets courts environnants (dont certains sont marqués en vert).

Référence publication:

Contact chercheur:

Le mouvement brownien désigne lealéatoire d'une grosse particule lorsqu'elle est immergée dans un, comme de l', et se retrouve soumise aux chocs avec les molécules du fluide. Ce phénomène dedes particules décrit paretrésulte de l'des molécules. Grâce aude diffusion établi par Einstein, il est admis que le mouvement brownien des petites particules est plus rapide que celui des grosses particules, car celles-ci sont ralenties par leur friction plus importante avec le fluide. Mais quand est-il dans des fluides plus complexes que l'eau, tels que les gels, lesou les milieux vitreux, ces environnements denses où les possibilités de déplacement sont limitées ?C'est ce que des spécialistes de ladu Centre de recherche Paul Pascal de Bordeaux et de l'université de Louvain en Belgique ont voulu déterminer. Par une approche originale utilisant desdont la taille peut être fixée par manipulation, ils ont reproduit uncomplexe organisé en couches composées d'un assemblage de particules en forme de bâtonnets (les virus). Après avoir inséré dans ce système lamellaire des bâtonnets plus longs, ils ont étudié individuellement leur mouvement parde. Résultat: dans ce milieu, les longs bâtonnets peuvent se déplacer plus rapidement que ceux qui les entourent, pourtant plus courts... La raison ? La taille choisie pour les longues particules: 1,3 fois supérieure aux autres. Grâce à cette taille dite non-commensurable, c'est-à-dire qui ne correspond ni à la taille caractéristique des particules environnantes ni à ses multiples, les grandes particules doivent s'insérer dans plusieurs couches et sont ainsi moins contraintes. En disposant d'un plus grandlibre, elles peuvent alors se déplacer plus vite.Et ce n'est pas parsi les chercheurs se sont intéressés à cettelamellaire ; elle modélise en effet une structure très répandue dans levivant: les membranes biologiques, elles-mêmes formées d'une double couche de molécules lipidiques. Pour l'très fondamentaux, ces travaux pourraient bien stimuler les recherches pour élaborer des particules capables de se déplacer très rapidement dans les membranes cellulaires et ainsi permettre d'envisager des modes d'administration de médicaments plus rapides et donc plus efficaces...Laura Alvarez, M. Paul Lettinga & Eric GreletFast diffusion of long guest rods in a lamellarof short host particlesPhysical Review Letters 25 avril 2017Eric Grelet, Centre de recherche Paul Pascal, Bordeaux