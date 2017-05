Des lipides sucrés particulièrement collants à la surface des membranes photosynthétiques

Figure: Comment un lipide sucré (le DGDG) agit comme un adhésif permettant de "coller" ensemble les membranes photosynthétiques, les empiler, et démultiplier ainsi la surface totale de ces "panneaux solaires" subcellulaires.

La vie dépend de la photosynthèse, utilisant l'énergie solaire pour convertir le CO2 en matière organique. Les capteurs solaires sont les membranes photosynthétiques formant des sacs aplatis et empilés en si grand nombre que leur surface globale est de l'ordre de 1 à 3 fois lad'unde rugby pour 1de feuilles. Un mystère a élucider est la construction de ces membranes et leur empilement. Le rôle des protéines était connu mais celui des lipides ne l'était pas. Aud'une collaboration internationale, des chercheurs du Laboratoire de physiologie cellulaire végétale et de l'révèlent le rôle essentiel des sucres portés par les lipides dans lacohésive entre membranes adjacentes. Cette étude a été publiée le 3 avril 2017 dans la revueLa construction des membranes photosynthétiques sous forme de sacs aplatis et empilés dépend de l'entre membranes adjacentes. Ces membranes biologiques sont composées d'une matrice de lipides polaires dans laquelle s'insèrent des protéines, en particulier les protéines impliquées dans le processus de(Fig. 1A). A ce, les lipides sont juste considérés pour leur rôle de remplissage,une matricepermettant aux protéines de se déplacer latéralement. L'hypothèse la plus fréquente pour expliquer l'et l'empilement des membranes est que des vésicules sphériques se forment initialement, grandissent sous forme de sacs aplatis sans que l'on comprenne comment cet aplatissement s'opère, puis s'empilent grâce à des forces d'assurées uniquement par des protéines. Or il existe des cas où les membranes photosynthétiques sont empilées en absence de ces protéines. De façon intrigante, quatre lipides sont conservés dans toutes les membranes photosynthétiques, des cyanobactéries aux algues et aux plantes, en particulier le digalactosyldiacylglycérol (DGDG) (Fig. 1B).Les travaux demenés en collaboration entre le Laboratoire de Physiologie Cellulaire et Végétale et l'Laue Langevin à Grenoble et exploitant la réflectométrie neutronique, avaient montré que le DGDG rendait les membranes biologiques cohésives entre elles. La force cohésive due au DGDG s'est avérée remarquablement grande, puisqu'elle compensait par exemple la répulsion électromagnétique exercée par des lipides chargés négativement, mélangés avec le DGDG. En bref, le DGDG est un lipide sucré particulièrement collant ! La compréhension de l'adhésion entre les sucres portés par le DGDG (Fig. 1C) est venue de modélisations et de simulations à l'échelle moléculaire, menées en collaboration avec le Centre Helmholtz de Berlin pour laet l'Energie, l'Libre de Berlin, l'Université de Groningen et l'Institut Max Planck sur les Colloïdes et Interfaces, à Potsdam en Allemagne.Ces travaux montrent ainsi comment un lipide contribue significativement à l'des membranes photosynthétiques, donnant une explication à sa conservation au cours de l'évolution, et ouvrent des perspectives pour exploiter les sucres pour l'élaboration de membranes biomimétiques empilées.