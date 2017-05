La vie existe-t-elle sur Encelade une des lunes de Saturne?

vie (La vie est le nom donné :)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La lumière est intimement...)

NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace ») plus connue sous son abréviation NASA, est l'agence gouvernementale responsable du programme...)

satellites (Satellite peut faire référence à :)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le...)

sonde spatiale (Une sonde spatiale est un vaisseau spatial non habité envoyé par l'homme pour étudier à plus ou moins grande distance les corps célestes se trouvant dans...)

Cassini (La mission Cassini-Huygens est une mission spatiale automatique réalisée en collaboration par le Jet Propulsion Laboratory (JPL), l'Agence spatiale européenne (ESA) et l'Agence spatiale...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de volume propre : un gaz tend à...)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que sa gravité la maintienne en équilibre hydrostatique, c'est-à-dire...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse...)

océan (Océans stylisé Ωcéans est un documentaire français réalisé par Jacques Perrin et Jacques Cluzaud dont le tournage a commencé en 2004 et produit en 2009.)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement...)

lune (La Lune est l'unique satellite naturel de la Terre et le cinquième plus grand satellite du système solaire avec un diamètre de 3 474 km. La distance moyenne séparant la Terre de la Lune...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.)

Four (Un four est une enceinte maçonnée ou un appareil, muni d'un système de chauffage puissant, qui transforme, par la chaleur les produits et les objets. En cuisine, il permet de cuire des aliments. Dans un...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande diversité...)

Jet Propulsion Laboratory (Le Jet Propulsion Laboratory (JPL), basé à Pasadena aux États-Unis, est une joint-venture entre la NASA et le Caltech qui est chargé de la construction et de la supervision des vols non-habités de la NASA.)

cheminée (Une cheminée (lat. caminus) est un conduit vertical aménagé dans un bâtiment, (un véhicule), pour évacuer les gaz et fumées...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

microbe (Les micro-organismes ou microbes sont des organismes vivants microscopiques (invisible à l'œil nu) et qui ne peuvent donc être observés qu'à l'aide d'un microscope.)

océan (Un océan est souvent défini, en géographie, comme une vaste étendue d'eau salée. En fait, il s'agit plutôt d'un volume, dont l'eau est en permanence renouvelée par des courants...)

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe sous forme d'objets ayant des formes particulières. Les signaux lumineux sont employés depuis la nuit des temps par les hommes pour...)

force (Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un pouvoir de la volonté ou encore une vertu morale...)

méthane (Le méthane est un hydrocarbure de formule brute CH4. C'est le plus simple composé de la famille des alcanes. C'est un gaz que l'on trouve à l'état naturel et qui est produit par des organismes vivants....)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

sonde (Une sonde spatiale est un vaisseau non habité envoyé par l'Homme pour explorer de plus près des objets du système solaire et, pour certaines, l'espace qui est...)

dioxyde de carbone (Le dioxyde de carbone (appelé parfois, de façon impropre « gaz carbonique ») est un composé chimique composé d'un atome de carbone et de deux atomes...)

combustible (Un combustible est une matière qui, en présence d'oxygène et d'énergie, peut se combiner à l'oxygène (qui sert de comburant) dans une réaction chimique...)

La question qui nous intrigue depuis des décennies, "Laexiste-t-elle sur Mars?" devrait être reformulée à lade l'annonce de lala semaine dernière. La nouvelle question cruciale est "La vie existe-t-elle sur Encelade?"Saturne possède 53nommés, dont l'un semble posséder tous les facteurs nécessaires pour abriter la vie. De nouvelleseffectuées par larévèlent que des panaches des'échappant de la croûte glacée de lacontiennent des substances chimiques qui, sur, sont associées à la vie.Les scientifiques pensaient depuis longtemps qu'Encelade pourrait être l'un des lieux les plus susceptibles de présenter les conditions propices à la vie: toute sa sous-surface est couverte par un. Mais désormais, les relevés que Cassini a renvoyés à la NASA lorsqu'elle a traversé les panaches de gaz, montrent que sous laglacée de laà ?198 °C (?324 °F) repose uneriche enmoléculaire.À l'occasion de l'émission de Radio"Today Programme", le Dr Linda Spilker,duCassini aude Pasadena, a affirmé, "L'hydrogène provient d'unehydrothermale du plancher océanique d'Encelade". D'après elle, la découverte est très importante étant donné que l'hydrogène pourrait être une source potentielle d'chimique poursusceptible de se trouver dans l'de la lune.Le Dr Mary A. Voytek, responsable du projet d'astrobiologie de la NASA, a ajouté que "cette découverte suggère certainement qu'il y a une importante d'hydrothermale pour produire und'hydrogène d'une telle, et cet hydrogène constitue une source d'énergie adaptée pour autoriser la vie".Sur Terre, l'hydrogène qui s'échappe du fond océanique à travers les cheminées hydrothermales peut abriter des écosystèmes qui se nourrissent de gaz. Ils produisent ensuite du– lequel se forme également sur Encelade. Outre l'hydrogène moléculaire, lesrenvoyées par larévèlent la présence d'énormes quantités de. Il s'agit là de l'autre ingrédient essentiel au processus de méthanogenèse, la réaction à la base de la vie microbienne dans les environnements sous-marins sur Terre.Tandis que des molécules d'eau et organiques avaient été détectées sur Encelade, la dernière pièce cruciale du puzzle vient d'être confirmée: la source denécessaire pour soutenir la vie. Et après? L'équipe à la NASA souhaite étudier de plus près la question, "Nous ne comprenons pas ce que pourraient être les structures et il n'y a peut-être pas moyen de le savoir à distance, jusqu'à ce que nous pénétrions dans ces océans", a affirmé le Dr Voytek.