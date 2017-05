De nouveaux matériaux magnétiques pour la 5G



En microélectronique, les composants magnétiques tels que les inductances et les antennes miniatures peuvent être encore améliorés en utilisant les très fortes perméabilités offertes par les métaux magnétiques. Cependant, ces derniers ne donnent satisfaction qu'à des fréquences réduites. Pour fonctionner à haute fréquence, il est indispensable de rompre leur conductivité pour les rendre à la fois magnétiques et isolants.Le Leti, associé au LTM, vient de mettre auunencomposé de nanoparticules métalliques, dont les propriétés magnétiques sont comparables à celles desmassifs. Pour supprimer la conductivité du milieu, les chercheurs ont enrobé les nanoparticules d'une très fine pellicule de polymère. "Pour cela, nous avons mis au point une technique de greffage subtile qui permet de contrôler l'épaisseur de la couche polymère et de faire en sorte qu'elle soit homogène, explique un. Nous avons breveté plusieurs techniques de fabrication des films."Avec un taux deende plus de 50%, cettede nanoparticules magnétiques remplace avantageusement les matériaux métalliques pour les applications à. Elle est, en outre, plus facile et beaucoup moins coûteuse à déposer sur wafer que ces derniers, car elle peut être étalée et mis en forme telle une résine de lithographie par spin-coating. Les premiers résultats obtenus sont très encourageants, et laissent entrevoir des applications dans le domaine de la5G.