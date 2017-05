Les bouleversements terrestres façonnent la répartition des espèces animales

Les naturalistes ont pressenti, dès le XIXe siècle, que les continents étaient découpés en de vastes écozones au sein desquelles les communautés animales partageaient les mêmes caractéristiques évolutives. Dans un article publié récemment dans, trois chercheurs du Laboratoire d'Écologie Alpine de Grenoble (LECA,de Grenoble Alpes / Université Savoir Mont-Blanc) expliquent pour la première fois l'origine de ces grandes régions biogéographiques. A l'appui de modèles, ces travaux démontrent que leur existence résulte à la fois du mouvement des plaques tectoniques, de d'élévation des montagnes et des changements deassociés à ces bouleversements. L'étude révèle ainsi l'origine principalement géologique des frontières qui séparent désormais les groupes de mammifères, d'oiseaux et d'amphibiens à travers les continents du globe.L'existence de limites biogéographiques entre des groupes d'espèces dont les traits évolutifs diffèrent de manière significative a été suggérée par Alfred Russel Wallace, il y a maintenant plus d'unet demi. Après avoir longuement exploré l', le célèbrebritannique était en effet arrivé à la conclusion qu'uneséparait l', majoritairement peuplée de marsupiaux, de l'indonésien abritant des espèces proches des mammifères d'. Alors que plusieurs autres lignes de démarcation de ce type ont été mises en évidence par d'autres naturalistes à travers le, les forces qui ont façonné leurs contours n'avaient encore jamais été étudiées. C'est ce travail que vient de réaliser une équipe du Laboratoire d'Écologie Alpine (LECA) de Grenoble.Les scientifiques ont pour cela analysé la répartition biogéographique actuelle de trois grands groupes phylogénétiques (mammifères, oiseaux, amphibiens) sur l'des continents de laà l'de modèles de variation du, de formation des montagnes et de mouvements tectoniques. L'étude (1) montre que les divergences évolutives les plus profondes se situent dans les zones soumises à unede ces trois processus:"", détaille Wilfried Thuiller, directeur deau LECA et coauteur de l'article.Ainsi, c'est auimmédiat des zones géographiques soumises à cette succession d'événements géologiques et climatiques, comme de part et d'autre de la fameuse ligne Wallace, que des groupes d'espèces appartenant à une même classe d'animaux présentent aujourd'hui les disparités évolutives les plus importantes. Dans les régions du globe peu marquées par l'au cours desgéologiques, comme l'duou l'est de l'Asie, les chercheurs ont en revanche constaté que les différents groupes d'animaux présents y étaient plus étroitement apparentés. "D, souligne Wilfried Thuiller.Global determinants of zoogeographical boundaries, par Gentile Francesco Ficetola, Florent Mazel et Wilfried Thuiller, publié dans Nature Ecology & Evolution le 6 mars 2017.DOI: 10.1038/s41559-017-0089Wilfried Thuiller, Laboratoire d'écologie alpine (LECA, CNRS / Université Joseph Fourier / Université de Savoie)