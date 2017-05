Un grand pas dans la connaissance de la maladie d'Alzheimer

Descriptif du dispositif: en éclairant avec un faisceau laser (en rouge) la pointe d'un microscope à force atomique (Le microscope à force atomique (ou AFM pour atomic force microscope) est un dérivé du microscope à effet tunnel (ou Scanning Tunneling Microscope, STM), qui peut servir à visualiser la topologie de la surface d'un échantillon ne conduisant...) signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe sous forme d'objets ayant des formes particulières. Les signaux lumineux sont employés...) échantillon (De manière générale, un échantillon est une petite quantité d'une matière, d'information, ou d'une solution. Le mot est utilisé dans différents domaines :)

© S. Bonhommeau, S. Lecomte

Référence publication:

Contact chercheur:

Marqueurs spécifiques de la maladie d'Alzheimer, les plaques amyloïdes, dues à l'agrégation des fibres du même nom, sont associées à la mort des neurones. Mais les études ont montré que leurviendrait non pas desamyloïdes mais de leurs formes intermédiaires, des oligomères. Des chercheurs de l'deetdes membranes et des nano-objets (CNRS/Université de Bordeaux) et ce l'Institut des sciences moléculaires de Bordeaux (CNRS/Université de Bordeaux) révèlent la structure de ces "agents"aussi éphémères que toxiques. Un grand pas dans la connaissance de la, qui ouvre de nouvelles perspectives... Ces travaux sont parus dans la revue Angew. Chem. Int.Ed.Maladie neurodégénérative la plus fréquente, la maladie d'Alzheimer se manifeste par laprogressive des neurones et l'accumulation anormale de fibres dans des régions duoù elles forment les plaques amyloïdes, marqueurs typiques de la. Ces fibres sont produites par l'auto-assemblage d'unede base, le peptide amyloïde. Les nombreuses études menées jusqu'à présent montrent que ni cette brique de base, ni les fibres matures formées par l'assemblage de ces briques ne sont responsables de la mort des neurones. C'est pourquoi les regards se tournent vers les états intermédiaires de ces assemblages, des oligomères. Parfugaces, puisqu'ils correspondent à des fibres en cours de construction, ces oligomères sont extrêmement difficiles à isoler et à caractériser.C'est bien là le double défi que viennent de relever des chercheurs de deux laboratoires bordelais, de l'Institut des sciences moléculaires et de l'Institut de chimie et biologie des membranes et des nano-objets. Grâce à une méthodologie originale s'appuyant sur une technique de spectroscopie (champ proche optique), nommée TERS pour Tip-Enhanced Raman Spectroscopy, la structure et la morphologie de ces oligomères a pu être observée, pour la première fois, à l'échelle nanométrique. Une prouesse technologique qui a permis de montrer que les oligomères ont une structurationde celles des fibres amyloïdes: ils s'organisent selon une structure dite en feuilletsantiparallèles, tandis que les fibres forment des feuillets beta parallèles. Un résultat du plus grand intérêt pour les recherches sur la maladie: il permet en effet d'envisager de nouvelles stratégies thérapeutiques qui viseraient à bloquer le processus d'assemblage en cassant spécifiquement ces feuillets, mais aussi de nouvelles stratégies deen utilisant ces oligomères comme marqueurs précoces de la maladie.Sébastien Bonhommeau, David Talaga, Julien Hunel, Christophe Cullin & Sophie LecomteTip-Enhanced Raman Spectroscopy to distinguish toxic oligomers from A? 1-42 fibrils at the nanometer scaleAngew. Chem. Int. Ed.6 Février 2017doi: 10.1002/anie.201610399- Sophie Lecomte, Institut de chimie et biologie des membranes et des nano-objets – Bordeaux- Sébastien Bonhommeau, Institut des sciences moléculaires de Bordeaux