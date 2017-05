Quand les liquides se bloquent: le mystère de la fécule de maïs élucidé

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

choc (Dès que deux entitées interagissent de manière violente, on dit qu'il y a choc, que ce soit de civilisation ou de particules de hautes énergies.)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

frottement (Les frottements sont des interactions qui s'opposent à la persistance d'un mouvement relatif entre deux systèmes en contact.)

électrostatique (L'électrostatique traite des charges électriques immobiles et des forces qu'elles exercent entre elles, c’est-à-dire de leurs interactions.)



© Bloen Metzger

suspension ( Le fait de suspendre des particules En chimie, la suspension désigne une dispersion de particule. En géomorphologie, la suspension est un mode de transport des sédiments. Le fait de...)

vitesse (On distingue :)

dilatation (La dilatation est l'expansion du volume d'un corps occasionné par son réchauffement, généralement imperceptible. Dans le cas d'un gaz, il y a dilatation à pression...)

sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale supérieure du torse d'un animal, et en particulier celle...)

force (Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un pouvoir de la volonté ou encore une vertu morale...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement confondu avec sa mesure,...)

formulation (La formulation est une activité industrielle consistant à fabriquer des produits homogènes, stables et possédant des propriétés...)

Certaines suspensions de particules, comme des grains d'amidon dans l'eau, liquides au repos, deviennent brusquement solides lorsqu'elles sont soumises à un écoulement rapide ou à un choc. Ce comportement fascinant, appelé rhéo-épaississement, permet par exemple de "marcher sur l'" ou de concevoir des vestes légères et souples mais très résistantes en cas de. Des chercheurs de l'universitaire des systèmes thermiques industriels (Aix-Marseille Université/CNRS) ont montré expérimentalement que ce comportement vient d'une transition qui implique leentre les particules et la présence de forces répulsives à courte portée (d'origineou physico-chimique). Cette étude est publiée dans la revue, le 1er mai 2017.Comment certains fluides peuvent-ils brutalement devenir solides ? L'origine de ce phénomène est longtemps restée incomprise. Les chercheurs de l'Institut universitaire des systèmes thermiques industriels (CNRS, Aix-Marseille Université) se sont appuyés sur un modèle théorique très récent (Seto et al PRL 2013, Wyart et Cates PRL 2014). L'idée est la suivante: à faible contrainte et en présence de forces répulsives à courte portée, les particules dans unerhéo-épaississante sont maintenues à distance et par conséquent ne se touchent pas. L'absence de contact solide fait que les particules ne frottent pas les unes avec les autres: la suspension coule alors facilement (cf. figure 1). En revanche, sous l'effet d'un choc, ou à forteles particules sont poussées au contact solide. Les particules qui frottent alors les unes contre les autres produisent un milieu fortement dissipatif: la suspension se transforme soudainement en solide.Pour mettre en évidence cette transition frictionnelle, c'est à dire le comportement frottant ou non-frottant des particules, les chercheurs de l'IUSTI ont étudié les angles d'avalanche, les propriétés de compaction sous vibration et enfin les effets dede différentes suspensions de particules. Ils ont ainsi pu démontrer que les particules audes fluides rhéo-épaississants se comportent effectivement comme des grains non-frottants lorsqu'ils sont soumis à une faible contrainte. En diminuant la portée de larépulsive entre les grains dans une suspension rhéo-épaississante modèle de particules de silice, ils ont aussi montré que cet état non-frottant disparait et que la suspension recouvre alors un comportement rhéologique standard.Ces résultats, qui lient pour la première fois les propriétés microscopiques de, la friction et le comportement rhéologique macroscopiques des suspensions, confirment que le rhéo-épaississement résulte d'une transition frictionnelle. La mise en évidence du rôle crucial de la friction dans les suspensions devrait permettre de mieux comprendre et donc d'améliorer lades bétons modernes qui incorporent des polymères afin de contrôler leur propriétés d'écoulement. Plus généralement, cette avancée devrait aussi contribuer à la formulation de suspensions aux propriétés rhéologiques contrôlées, avec des applications médicales ou sportives (attelles ou protections souples autorisant les mouvements lents mais protectrices en cas de choc).