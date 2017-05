Les petites populations font de gros génomes



Représentation d'une section de la double hélice d'ADN

Pourquoi les tailles de génomes varient-elles si fortement d'une espèce à une autre ? Pour s'attaquer à cette question difficile, des chercheurs du Laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés (LEHNA -Lyon 1/ ENTPE) et du laboratoire biométrie etévolutive (LBBE, CNRS / Université Lyon 1) et de l'Université de Copenhague, ont étudié les génomes d'espèces qui ont colonisé un habitat unique: le milieu souterrain. Publié dans la revue, les chercheurs ont montré que suite à la colonisation du milieu souterrain, la baisse des tailles de population conduit à une diminution de l'efficacité de la sélection naturelle à lutter contre les éléments répétés et envahissants du, les tailles de génome dépendent bien des tailles de population.Les tailles de génome d'eucaryotes sont extrêmement variables. Chez les animaux on observe des variations allant du plus petit génome découvert chez un nématode (20Mb,) à des génomes gigantesques comme chez le dipneuste (130Gb,). Ces variations ont longtemps alimenté undude l'absence de relation entre taille des génomes etbiologique. "", explique Tristan Lefébure,au LEHNA et co-auteur de l'article. Le mystère est maintenant de savoir pourquoi ces éléments sont beaucoup plus fréquents dans certaines espèces que dans d'autres.Une hypothèsedans les années 2000 par Michael Lynch met en avant le rôle des tailles de population. Quand le nombre d'd'une population décroît, les phénomènes stochastiques (ici la dérive génétique) augmentent et diminuent l'efficacité de la sélection naturelle à éliminer les mutations légèrement délétères. Lynch propose que l'activité des éléments transposables et l'augmentation des tailles de génomes ont un effet faible mais négatif sur la survie des organismes et que dans des conditions de faible taille de population, la sélection naturelle luttera moins efficacement contre la prolifération de ces éléments. Laprédit donc une relation négative entre taille de population et taille de génome. Bien que formulée il y a 15 ans, cette hypothèse reste très difficile à tester à cause de l'absence deadéquates.Pour tester cette hypothèse, les chercheurs ont utilisé un modèle de transitions écologiques depuis les eaux devers les eaux souterraines. En effet de nombreuses espèces ont colonisé les eaux souterraines, et se faisant, elles ont colonisé un habitat pauvre en ressources nutritives, contraignant fortement leur taille de population. En sélectionnant des couples d'espèces de surface et leurs espèces soeurs souterraines (11 couples), l'équipe de scientifiques ont ainsi pu tester l'impact d'une diminution de taille de population sur la taille des génomes. Grâce au séquençage du transcriptome de ces 22 espèces, l'équipe de scientifiques a montré que les espèces souterraines accumulent plus rapidement des substitutions faiblement délétères dans leurs gènes, démontrant ainsi un lien direct entre le passage à lasouterraine, la baisse des tailles de population et la diminution de l'efficacité de la sélection naturelle. En mêmeque l'efficacité de la sélection naturelle diminue, les chercheurs ont observé que chez les espèces souterraines les tailles de génomes augmentent sous l'effet de l'accumulation d'éléments transposables. Les habitats souterrains et les espèces qui les colonisent, offrent un théâtre écologique unique qui vient, 15 ans après la théorie, démontrer que les tailles de génomes sont sous ledes tailles de population.