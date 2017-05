Migration d'espèces entre les Amériques par de vieux ponts terrestres

Du 6 mai au 25 juin 2017, une trentaine de scientifiques embarqueront de Pointe-à-Pitre à bord du navire océanographique de l'IFREMER, L'Atalante, pour explorer le secteur situé à l'ouest de l'archipel des Petites Antilles depuis les Iles Vierges aujusqu'à Grenade au. La zone couverte s'étend sur 700 km deet 300 km de. Elle couvre un domainequi comprend un haut-fond allongé appeléd'Aves et le Bassin de Grenade plus profond.LaGARANTI, dirigée par deux membres du laboratoire Géosciences Montpellier (CNRS /de Montpellier / Université des Antilles), rassemble de nombreux chercheurs et ingénieurs de ce laboratoire ainsi que des laboratoires partenaires.Les six premières semaines auront pour objectif de sonder lasous la Ride d'Aves et le Bassin de Grenade à l'aide d'acoustiques produites par leet récupérées à bord après qu'elles aient traversé plusieurs km de roches et se soient réfléchies sur les différentes couches du sous-sol. Une fois l'de la zone reconnue, les chercheurs échantillonneront pendant la dernière semaine les différents niveaux en procédant à des dragages sur certains escarpements stratégiques. Ils espèrent ainsi être en mesure de reconstituer l'histoire géologique de la région sur les derniers 100 millions d'années. Cette campagne ens'inscrit aud'un programme transdisciplinaire plus vaste initié il y a 2 ans entre un géologue du Géosciences Montpellier et un paléontologue de l'des Sciences de l'Evolution de Montpellier (CNRS / Université de Montpellier / IRD / EPHE). Ces résultats permettront en effet d'étayer les différents scénarios de migration de faune et dede 60 millions d'années à nosalors qu'unséparait les Amériques.Lefrançais L'Atalante fait de nouveauà Pointe-à-Pitre avant de partir pour sa plus longue mission océanographique dans les Antilles, la mission GARANTI qui durera 51 jours.Le plongement du plancher de l'sous la plaque Caraïbe, appelé par les spécialistes la zone de subduction des Petites Antilles, est responsable de nombreux séismes, comme celui qui a réveillé lail y a quelques jours, et de l'volcanique, comme à la Soufrière ou laPelée. Sur le long terme (plusieurs centaines de milliers à dizaines de millions d'années), ce processus de subduction entraine d'importants mouvements verticaux au sein de la plaque Caraïbe. En témoignent par exemple les calcaires de La Grande-Terre, Marie-Galante et La Désirade formés il y a plus d'und'années àd'et qui aujourd'hui culminent à plusieurs centaines de mètres d'LeGARANTI a pour objectif d'étudier ces mouvements verticaux en remontant plus encore dans le, jusqu'à 65 millions d'années, à une époque où l'arc volcanique des Antilles se trouvait 200 à 300 km plus à l'sur la ride d'Aves. Cette période revêt un intérêt particulier car elle correspond à un moment où des faunes de mammifères d'Amérique du Sud ont pu envahir les Antilles puis évoluer en espèces endémiques, comme le fameux "géant" Amblyrhiza inundata qui a vécu dans les îles de Saint-Barthelemy, Saint Martin et Anguille.Les objectifs de cette campagne océanographique seront donc de comprendre comment, où, quand, et durant combien de temps des territoires émergés ont pu exister pour permettre à des espèces Sud Américaines, végétales et animales, incapables de traverser des bras de mer significatifs, de migrer vers les Grandes Antilles, puis de se retrouver isolées sur des îles aude subir une très forte spéciation et de générer des espèces endémiques géantes. Cette campagne s'inscrit dans un programme plus vaste démarré il y a plusieurs années àet en mer. Ainsi, lors de précédentes campagnes océanographiques (missions Kashallow 2008-2011 par exemple), des indices de terres qui avaient émergées il y a plusieurs millions d'années ont déjà été découverts sous plusieurs centaines de mètres de profondeur. Les indices sont cependant trop lacunaires pour bâtir une histoire fiable des mouvements passés.La compréhension de ces phénomènes requiert d'étudier l'histoire géologique de l'arc antillais, du bassin de Grenade à l'ouest et de la ride d'Aves encore plus à l'ouest, pour caractériser les mécanismes tectoniques, volcaniques et sédimentaires qui ont eu lieu et comprendre ce qui dans la zone de subduction des Antilles a pu permettre de tels mouvements. Un important effort d'à terre et en mer est actuellement en cours pour répondre aux nombreuses questions que se posent les géologues et les paléontologues.Pendant 51 jours, les scientifiques et les marins embarqués à bord de L'Atalante vont acquérir près de 1200 km de profil de sismique grand, une technique qui à l'aide de stations sismologiques sous-marines autonomes permet de révéler les grandes structures de la croûte terrestre. Dans un second temps, ce sont plus de 3000 km de profil de sismique réflexion et diverses autres techniques d'imagerie géophysique sous-marine qui seront acquis pour explorer de façon détaillée l'et sédimentaire des bassins et des rides. Enfin une troisième étape d'géologique permettra de récupérer des roches des formations sédimentaires et volcaniques qui apporteront des informations complémentaires sur les anciens environnements et sur l'activité volcanique passée. Les formations géologiques feront l'de datations absolues précises.Si l'a pu investir les îles antillaises il y a seulement quelques 1000 ans grâce à ses bateaux, les ancêtres du rongeur géant Amblyrhiza ont apparemment pu le faire à pied sec bien avant.