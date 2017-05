Mesure magnétique locale de signaux biologiques

a) Setup expérimental: le muscle est fixé par les tendons sur le capteur stimulation pipette nerf la jonction capteur moyenne Design

Au delà des mesures réalisées en magnétoencéphalographie ou magnétocardiographie, l'équipe du LNO a développé des sondes à base de capteurs GMR qui permettent de mesurer localement unmagnétique lié à une activité biologique. Le succès des premières mesuressur des neurones musculaires va permettre de poursuivre les études vers des mesuresde l'activité neuronale.Les différentes sources à l'origine de l'activité électrique du, du cœur, ou des muscles squelettiques sont aujourd'hui bien identifiées grâce aux techniques d'électrophysiologie, dont les mesures à différentes échelles ont permis d'en comprendre les mécanismes sous-jacents. Cette activité électrique génère undont la détection n'a jusqu'à présent été possible qu'à l'échelle cérébrale, via la magnétoencéphalographie (MEG). Cette technique utilise des SQUIDs (SuperconductingInterference Devices) dont le fonctionnement à très basses'avère rédhibitoire pour des mesures au contact de tissus biologiques.Notre étude présente le développement d'un capteur biocompatible, basé sur l'effet de magnétorésistance(GMR), pour la mesure du champ magnétique généré par la propagation d'un potentiel d'action lors de la stimulation d'un muscle squelettique. Les capteurs GMR fonctionnent à température ambiante et l'indépendance de leur sensibilité à la miniaturisation permet de concevoir un design adapté à n'importe quelle préparation biologique. Afin de valider cette, une structure in vitro simple et facilement modélisable a été choisie: le muscle soléaire de. D'environ 1 cm de, il présente unedeparallèles dont la robustesse de la transmission synaptique assure une parfaite synchronie à la stimulation et maximise le champ attendu. La forme et l'des champs mesurés, de l'ordre de 2 nT, sont parfaitement en accord avec les modèles théoriques.L'accord entre les modèles théoriques et ces résultats démontrent que les capteurs magnétorésistifs représentent un nouveltechnologique pour l'enregistrement de signaux biologiques à l'échelle cellulaire. Lestravaux consistent à développer de nouveaux capteurs permettant des mesures in vivo au niveau de neurones corticaux, ce qui permettra d'aller plus loin dans la compréhension des sources locales et de faire le lien avec les signaux mesurés à l'échelle cérébrale en magnétoencéphalographie.Local recording of biological magnetic fields using Giant Magneto Resistance-based micro-probes,F. Barbieri, V. Trauchessec, L. Caruso, J. Trejo-Rosillo, B. Telenczuk, E. Paul, T. Bal, A. Destexhe, C. Fermon, M. Pannetier-Lecoeur & G. Ouanounou, · Scientific Reports 6, (2016).Contact CEA: Myriam Pannetier-Lecoeur, SPEC/LNO.