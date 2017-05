Les recommandations de l'Agence

Le danger des algues sargasses échouées



© ANSES

décomposition (En biologie, la décomposition est le processus par lequel des corps organisés, qu'ils soient d'origine animale ou végétale dès l'instant qu'ils sont...)

transport (Le transport est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre, le plus souvent en utilisant des véhicules et des voies de communications...)

sulfure (En chimie, un sulfure est un composé chimique ou la combinaison de soufre avec un degré d'oxydation de -2, avec un autre élément chimique ou un de ses radicaux. Certains composés covalents du soufre,...)

hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.)

mise à jour (Une mise à jour, souvent abrégé en MAJ ou MàJ, est l'action qui consiste à mettre « à jour », ou bien « à niveau », un outil informatique, un service ou une...)

actualisation (L'actualisation est la méthode qui sert à ramener à une même base des flux financiers non directement comparables car se produisant à des dates différentes. Cela permet non seulement de les comparer mais également...)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces...)

arsenic (L’arsenic est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole As et de numéro atomique 33, présentant des propriétés intermédiaires entre celles...)

cadmium (Le cadmium est un élément chimique de symbole Cd et de numéro atomique 48.)

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le terme environnement tend actuellement à prendre une...)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps arbitraire.)

Antilles (Les Antilles sont un vaste archipel situé dans la mer des Caraïbes. L'archipel forme un arc de cercle de 3 500 km de long, s'étendant depuis Cuba jusqu'au large du Venezuela. Elles représentent...)

air (L'air est le mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Il est inodore et incolore. Du fait de la diminution de la pression de l'air avec l'altitude, il est...)

avis (Anderlik-Varga-Iskola-Sport (Anderlik-Varga-Ecole-Sport) fut utilisé pour désigner un projet hongrois de monoplace de sport derrière lequel se cachait en fait un monoplace de chasse...)

biodégradation (La biodégradation est la décomposition/dégradation de matières organiques par des micro-organismes (bactéries, champignons et algues). Les matériaux sont convertis en dioxyde de carbone (anciennement gaz carbonique) , eau...)

cinétique (Le mot cinétique fait référence à la vitesse.)

Les recommandations de l'Agence

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par rapport à minuit heure locale) et sa durée...)

prévention (La prévention est une attitude et/ou l'ensemble de mesures à prendre pour éviter qu'une situation (sociale, environnementale, économique..) ne se dégrade, ou qu'un accident,...)

toxicité (La toxicité (du grec τοξικότητα toxikótêta) est la mesure de la capacité d’une...)

Amérique (L’Amérique est un continent séparé, à l'ouest, de l'Asie et l'Océanie par le détroit de Béring et l'océan Pacifique; et...)

Pour plus d'information voir:

L'Anses a été saisie en 2015 pour la réalisation d'une expertise relative aux émanations issues d'algues sargasses en. En mars 2016, l'Agence recommandait de mettre en œuvre des mesures pour protéger le public et les travailleurs chargés du ramassage, duet du traitement des algues sargasses, des expositions aud'(H2S) produit lors de leur décomposition. Lade cette expertise, complétée par unedu profil toxicologique du H2S et une synthèse relative à l'écologie, l'échouage, laet la dégradation des algues sargasses, amène l'Agence à recommander, en complément, de mettre en place dès à présent des mesures pour prévenir le risque d'exposition à des métaux lourds contenus dans les algues, notamment l'et le, qui peuvent présenter un risque pour lahumaine et l'Depuis led'août 2014, leset la Guyane font face à des vagues successives d'échouages d'algues sargasses sur leur littoral. Malgré les moyens de nettoyage mis en œuvre, ces algues se décomposent sur place. Leur décomposition conduit à la production de sulfure d'hydrogène (H2S), parfois détecté à des concentrations élevées. Les signalements de médecins liés aux effets sanitaires ressentis par la population exposée à l'H2S, ainsi que les plaintes du public relatives au problème d'odeurs, ont augmenté de façon notable.Les ministères chargés de la santé, de l'environnement et du travail ont saisi l'Anses afin qu'elle réalise une expertise relative aux émanations dans l'ambiant des algues sargasses en décomposition aux Antilles et en Guyane. Unpublié au mois de mars 2016 présentait les premières conclusions et recommandations de l'Agence. Elle insistait sur la nécessité de ramasser sans attendre les algues échouées et recommandait que des mesures soient mises en œuvre pour protéger les travailleurs chargés du ramassage, du transport et du traitement des algues. Elle recommandait également que la population soit informée que les algues ne doivent pas être manipulées.L'Agence a poursuivi ce travail en investiguant l'écologie des algues sargasses, leur chimie, leurainsi que lades émissions d'H2S et d'autres substances, en particulier lors de la décomposition de ces algues après échouage.Les conclusions de l'expertise publiée ceamènent l'Agence à réitérer ses recommandations à mettre en œuvre concernant les mesures dedes risques sanitaires liés à l'exposition au H2S:- limiter l'exposition du public, notamment en ramassant régulièrement les algues échouées sur le littoral, en balisant les chantiers de ramassage et en informant la population des risques sanitaires liés à l'exposition au H2S ;-limiter l'exposition des travailleurs, notamment par le port de détecteurs d'H2S, le recours à des moyens mécaniques pour le ramassage autant que possible, le port d'équipements de protection individuelle, la formation et l'information des travailleurs sur les risques liés à l'exposition au H2S et la mise en place d'une traçabilité des travaux exposants.Par ailleurs, l'expertise publiée ce jour met en évidence que les algues sargasses ont une forte capacité à piéger et accumuler les métaux lourds, notamment l'arsenic et le cadmium, qui peuvent présenter un risque pour la santé humaine et l'environnement. Ainsi, l'Agence recommande de proscrire l'utilisation éventuelle de ces algues pour l'alimentation humaine ou animale, dans l'attente de la réalisation d'études plus approfondies sur la contamination des algues par les métaux lourds.L'Agence recommande également de poursuivre les recherches sur:- L'exposition liée aux situations d'échouage d'algues sargasses et les effets sur la santé humaine ;- ladu H2S et plus particulièrement sur les effets d'une exposition chronique à de faibles doses de H2S ;- les impacts environnementaux et sanitaires indirects liés à l'échouage d'algues sargasses (composition des algues, présence de métaux lourds) ;- la prolifération et le phénomène d'échouage d'algues dans les départements français d'