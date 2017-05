SPS: le dernier injecteur à présent opérationnel

Avec sa circonférence de 7 km, le Supersynchrotron à protons est la plus grande machine du complexe d'accélérateurs après le Grand collisionneur de hadrons (LHC). (Image: Piotr Traczyk/CERN)

Le Grand collisionneur de hadrons (LHC) doit redémarrer au début du mois de mai 2017. Les préparatifs vont bon train et ont même pris trois jours d'avance. Le 21 avril, des faisceaux ont circulé dans le Supersynchrotron à protons (SPS) pour la première fois cette. Lesde lad'du CERN - l'accélérateur linéaire 2 (Linac2), leduà protons (PSB), le Synchrotron à protons (PS) et le Supersynchrotron à protons - sont à présent opérationnels.Mesurant près de septde circonférence, le SPS reçoit des particules du PS et les accélère afin de fournir au LHC des faisceaux de haute. Il alimente également la zone d'du SPS où sont situées notamment les expériences COMPASS, () NA61/Shine, NA62 etNA63. Depuis juin 2016, le SPS fournit également des protons à une nouvelle expérience dede principe - l'expérience AWAKE (Divers travaux ont été réalisés au SPS durant l'arrêt technique hivernal prolongé (EYETS), notamment une vastede décâblage dans le Booster du PS et dans le SPS, qui a ouvert la voie à l'installation de nouveaux équipements destinés aud'amélioration des injecteurs du LHC (LIU). Ce projet est crucial enduprévu de la- lede collisions - pour le LHC à haute luminosité, la version améliorée du LHC, qui sera opérationnelle à partir de 2025.L'année dernière, des dysfonctionnements du dispositif d'arrêt de faisceauxdu SPS avaient limité le nombre de paquets de particules pouvant être injectés dans le LHC. Un nouveau dispositif d'arrêt de faisceaux a donc été conçu et fabriqué, puis installé avec succès durant la deuxième semaine de mars. Le SPS pourra ainsi atteindre à nouveau sa pleine performance pour la campagne d'exploitation de 2017.