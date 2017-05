La phase de préparation d'un grand séisme de subduction observée

Figure 1. Déformation pré-sismique et contenu fréquentiel des séismes précurseurs sur une période de quatre ans avant le méga-thrust du 1er avril 2014 dans le nord du Chili. En haut à droite: Carte de la sismicité: épicentres des séismes précurseurs colorés en fonction de leur période d'occurrence. Les étoiles noires et roses indiquent les épicentres du séisme principal de Mw8.1 et du plus gros foreshock de Mw6.7. La distribution de glissement du séisme principal de Mw8.1 est représentée par des contours tous les 1 mètre (Le mètre (symbole m, du grec metron, mesure) est l'unité de base de longueur du Système international (SI). Il est défini, depuis 1983, comme la distance...) latitude (La latitude est une valeur angulaire, expression du positionnement nord-sud d'un point sur Terre (ou sur une autre planète), au nord ou au sud de l'équateur.) mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps arbitraire.) fréquence (En physique, la fréquence désigne en général la mesure du nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit par unité de temps. Ainsi lorsqu'on emploie le mot fréquence sans précision, on...) temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.) courbe (En géométrie, le mot courbe, ou ligne courbe désigne certains sous-ensembles du plan, de l'espace usuels. Par exemple, les droites, les segments, les lignes polygonales et les cercles...) nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

Figure 3. Interprétation schématique de la phase de préparation du tremblement de terre de Mw8.1. A / Pendant la phase intersismique, l'interface de subduction glisse lentement (jaune) en profondeur et dans des zones de couplage faible, où les aspérités sismiques sont clairsemées. La rupture de petites aspérités sismiques résistant à ce glissement lent génère la sismicité de fond (rouge). B / Huit mois avant le choc principal, le glissement lent accélère dans la zone sismogénique (peut-être facilité par la migration des fluides), autour de la zone rompue par le séisme principal. Les ruptures sismiques commencent à se propager dans la zone conditionnellement stable entourant les aspérités de friction (rouge clair). C / Après le plus grand foreshock le 16 mars 2014 (Mw6.7), le glissement lent continue, mais un important signal sismique généré par la cascade post-sismique s'y superpose. D / Le 1er avril 2014, un tremblement de terre de Mw8.1 rompt une grande partie de l'interface de subduction, brisant les aspérités sismiques (rouge) et les zones environnantes conditionnellement stables (rouge clair). / Crédits: Anne Socquet

Les mécanismes de préparation des grands tremblements de terre restent mal compris et documentés. C'est pourtant une question cruciale pour parvenir à une meilleure évaluation du risque sismique aux frontières de plaques, à laquelle des chercheurs du laboratoire ISTerre (CNRS /Grenoble Alpes / Université Savoie-Mont/ IRD / IFSTTAR ), associés à d'autres laboratoires internationnaux, ont tenté de répondre. Deux modèles concurrents ont été proposés pour expliquer lade préparation aux grands tremblements de: une interprétation proposée est que l'du moment sismique les précédant est déclenchée par un glissement lent sur l', tandis que le modèle alternatif l'explique par une cascadede séismes déclenchant finalement leprincipal. Cependant, probablement en raison de la surveillance in situ limitée, ainsi que des limites liées au seuil de détection par lesgéodésiques, la phase de préparation des tremblements de terre est généralement étudiée en utilisant uniquement des données sismologiques qui ne captent que la composante sismique de la déformation.La phase de préparation du séisme en méga-chevauchement de Magnitude 8.1, qui a eu lieu sur lachilienne le 1er avril 2014, est ici analysée. Les études réalisées jusque-là se sont surtout concentrées sur les 15précédant le séisme, où une importantesismique a suivi l'occurrence du plus gros foreshock (de Mw6.8), pendant laquelle un très forta été observé. Cependant, les relations entre sismicité et déformation sont encore mal comprises, et peu de choses sont connues sur la possible occurrence d'un précurseur à long terme.Dans cette étude, il est montré qu'un groupe de stations GPS côtières a subi une accélération vers l'huit mois avant le choc principal (figure 1). Ces déplacements depeuvent être modélisés comme un glissement lent équivalent à une Mw6.5 sur l'interface de subduction, localiséde la zone qui a rompu par la suite (figure 2). La comparaison avec l'activité sismique sur la même période, indique que ce glissement était asismique à 80% (i.e. silencieux). Quinze jours avant le séisme, le plus gros foreshock de la séquence a lieu, et il est suivi par une forte augmentation de la sismicité et de la déformation associée (figure 1), ce qui suggère qu'une séquence de répliques et d'afterslip se superpose alors au glissement asismique préexistant. Cesplaident en faveur une accélération du glissement sur l'interface de subduction qui déclencherait lades petites aspérités sismiques, dont les pré-shocks sont la signature, et finalement la rupture principale.Sur cette même période de 8 mois précédant le tremblement de terre principal, les données accélérométriques montrent en outre que le contenu fréquentiel des séismes précurseurs (foreshocks) évolue. L'analyse des spectres de Fourier (figure 2), ainsi que l'évolution temporelle des résidus par rapport aux mouvements au sol simulés par les Equations de Prédiction de Mouvements du Sol (GMPEs) (figure 1) montrent que leà haute fréquence des foreshocks diminue lorsque le glissement lent s'initie sur l'interface de subduction. De tels changements du contenu fréquentiel des séismes suggèrent que la source de ces séismes évolue progressivement. En réponse au glissement lent de l'interface de subduction, les ruptures sismiques paraissent ainsi devenir de plus en plus lisses et / ou plus lentes Ces observations sont interprétées comme une propagation graduelle des ruptures sismiques au-delà des aspérités sismiques vers les zones métastables environnantes (figure 3). Ceci pourrait constituer le mécanisme de préparation conduisant à la nucléation du séisme principal qui rompt une large zone constituée de plusieurs aspérités, ainsi que des zones métastables qui les relient (figure 3).Le forçage asismique lent déclenche donc un nombre accru d'événements sismiques avec un élargissement des surfaces de rupture via une propagation progressive de la rupture vers les zones conditionnellement stables entourant de petites aspérités sismiques, un mécanisme conduisant finalement à la nucléation de rupture principale.