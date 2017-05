Une avancée dans la compréhension du code neural du langage

Régions de l'hémisphère gauche où l'activité croit et décroit selon le nombre de mots qui doivent être intégrés dans un syntagme. Chaque point rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)

Les arbres syntaxiques:

Exemple d'un arbre syntaxique. © Univ-lille3

Références publication:

En observant l'des neurones dans lesdu langage, les scientifiques ont pu démontrer que lors de l'analyse des phrases, lehumainles suites cohérentes de mots en structures hiérarchiques enchâssées les unes dans les autres.Si les phrases semblent se dérouler de manière linéaire et séquentielle, mot après mot, dès les années 1950 de nombreux linguistes, tel que, ont postulé que lalinguistique devait les décrire sous la forme de structures enchâssées et récursives, que l'on peut représenter comme des arbres: ce sont les arbres syntaxiques.Cependant, ces propositions de la linguistique théorique restent débattues, car on ignore si le cerveau humain manipule réellement des arbres syntaxiques et comment il les code. Afin de comprendre comment le cerveau analyse les phrases, les chercheurs ont enregistré l'électrique de populations de neurones corticaux (2) chez 12 patients épileptiques (3) qui, dans le cadre de l'clinique de leur, étaient déjà équipés d'électrodes implantées dans l'hémisphère gauche du cerveau. Ces patients lisaient des phrases simples dont chaque mot était présenté successivement.L'analyse des enregistrements révèle que l'activité électrique des aires du langage croit avec lede mots présentés, mais décroit soudainement à chaque fois que le mot peut être combiné avec les précédents pour former une structure syntaxique complète. Cette diminution de l'activité suggère que, lors de l'analyse des phrases, le cerveau humain compresse les suites cohérentes de mots en structures hiérarchiques enchâssées les unes dans les autres. Les résultats de l'analyse montrent que la compression en structures hiérarchiques est observée pour une suite cohérente de motsune phrase, mais pas pour une suite de mots de mêmeextraits d'une liste. C'est ce qui explique probablement que les individus se remémorent plus facilement des mots qui leur sont présentés lorsqu'ils appartiennent à une phrase, tel que dans une phrase mnémotechnique, que des mots pris dans une liste de même longueur sans lien hiérarchique.Ces résultats sont également un premier pas important vers la compréhension descérébrales propres au cerveau de l'et qui ont permis l'émergence, au cours de l'évolution des, de la faculté de langage.Pour les linguistes, les arbres syntaxiques permettent de représenter la structure hiérarchique des phrases. Chaque nœud de l'représente un "syntagme", c'est-à-dire une structure qui regroupe uncohérent de mots ou d'autres syntagmes. On parle de "groupe nominal" (GN), verbal (GV), prépositionnel (GP), etc. Les phrases telles que "Marie pense que Susan a dit que Paul aime le chocolat" montrent que le langage peut être récursif: toute phrase peut être rallongée en ajoutant un niveau supplémentaire à l'arbre syntaxique.?Neurophysiological dynamics of phrase-structure building during sentence processing, Matthew J. Nelsona, Imen El Karouib, Kristof Giberc, Xiaofang Yang, Laurent Cohenb, Hilda Koopman, Sydney Cash, Lionel Naccacheb, John T. Haleg, Christophe Palliera, and Stanislas Dehaene. PNAS, 17 avril 2017.