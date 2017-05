Linac 4: Un nouvel accélérateur de particules linéaire

Le CERN a inauguré un tout nouvel accélérateur linéaire, le Linac 4, soit la dernière machine construite depuis le Grand collisionneur de hadrons (LHC). Le Linac 4 doit alimenter en faisceaux de haute énergie le complexe d'accélérateurs du CERN, ce qui permettra au LHC d'atteindre uneplus élevée d'ici à 2021. Après une période d'essai intensive, le Linac 4 sera relié au complexe d'accélérateurs du CERN lors du prochain long arrêt technique, en 2019-2020. Le Linac 4 remplacera le Linac 2, lequel est en service depuis 1978. Il deviendra le premierde lad'accélérateurs du CERN, et fournira des faisceaux de protons à de nombreuses expériences.", a déclaré Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN., a déclaré Frédérick Bordry, directeur des accélérateurs et de la".L'accélérateur linéaire est le premier maillon essentiel d'une chaîne d'. C'est là que les particules produites reçoivent l'accélération initiale ; laet l'intensité des faisceaux de particules y sont également définies. Situé à 12 mètres sous, le Linac 4 mesure près de 90 mètres de long. Il a fallu 10 ans pour le construire.Le Linac 4 enverra des ions d'négatifs, composés d'und'hydrogène et de deux électrons, auduà protons (PSB) du CERN, où les ions négatifs subissent une nouvelle accélération et sont privés de leurs électrons. Il portera le faisceau à unede 160 MeV, soit plus de trois fois l'énergie atteinte par son prédécesseur. Grâce à l'énergie plus élevée obtenue et aux ions d'hydrogène utilisés, il sera possible de doubler l'intensité de faisceau à fournir au LHC, ce qui contribuera à accroître la luminosité du LHC.La luminosité est unindiquant lede particules entrant enen undonné. Il est prévu que la luminosité de crête du LHC soit relevée d'un facteur cinq d'ici à 2025, ce qui permettra aux expériences d'accumuler environ 10 fois plus dequ'auparavant, sur la période comprise entre 2025 et 2035. Grâce au LHC à haute luminosité, les chercheurs pourront ainsi réaliser des mesures plus précises sur les particules fondamentales et augmenter leurs chances d'observer des processus rares inaccessibles avec le niveau de sensibilité actuel de la machine.