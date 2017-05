Une détection précoce du cancer colorectal



Illustration: SYSCOL

Lecolorectal est un cancer de forte prévalence chez l'et la femme, il figure probablement parmi les cancers épithéliaux les mieux connus quant à son origine moléculaire. Pourtant, les lésions moléculaires impliquées dans le déclenchement de ce cancer sont encore mal connues.L'objectif duSYSCOL (Systems biology of colorectal cancer), financé par l'UE, était de mettre audes méthodes et outils permettant de mieux comprendre les systèmes dedes gènes sous-jacents à laDu point deexpérimental, les chercheurs ont dû générer lesde séquences ARN et ADN à partir des échantillons prélevés sur les patients et analyser leurs modifications épigénétiques. Dans l', ces travaux avaient pour objectif d'identifier les mutations et polymorphismes influençant le risque de cancer et de décrypter les mécanismes qui favorisent la formation des tumeurs colorectales.Les partenaires du projet ont identifié cinq nouvelles variantes qui augmentent le risque individuel de développer un cancer colorectal. Trois de ces variantes sont courantes, mais n'impliquent qu'un faible risque. Deux variantes sont rares, mais les individus porteurs présentent un risque élevé de développer un CC. Une détection précoce parserait donc très importante pour identifier les patients à haut risque.Lea également entraîné la découverte d'unimportant qui encourage le CC. Cette variante génétique est très commune et constitue une source pour le cancer héréditaire plus que toute autre variante ou mutation génétique connue.Un autre progrès important a été le développement d'une approche pour la détection de l'ADN du cancer dans le. L'utilisation d'une méthode non invasive pour détecter les tumeurs chez les patients pourrait grandement améliorer la gestion clinique.L'un des aspects les plus intéressants des recherches menées dans le cadre du projet SYSCOL concernait la compréhension des processus fondamentaux dude ces cellules cancéreuses, les chercheurs ont en effet montré que seule une petite fraction du génome des cellules tumorales était impliquée dans la régulation de l'expression génétique. Cette découverte remet en question notre vision de ladu cancer.L'immensede données moléculaires et cliniques dérivées du, générées et intégrées au modèle de CC, améliore considérablement la compréhension des mécanismes responsables du CC. Ce modèle peut servir à trouver de nouvelles cibles thérapeutiques médicamenteuses qui auront un impact à long terme sur lahumaine.Les outils dedes systèmes et les modèles informatiques mis au point dans le cadre du projet ont abouti à une meilleure compréhension ducomplexe des gènes et des systèmes régulateurs responsables du CC. Par ailleurs, les méthodes et outils développés et partagés via leSYSCOL pourront servir à étudier d'autres troubles complexes, avec des implications sur la, laet le traitement.Pour plus d'information voir: