» Introductions indépendantes et hybridations ont façonné l'histoire du maïs cultivé

Des chercheurs de l'unité de Génétique quantitative et évolution-Le Moulon, lèvent le voile sur l'histoire encore mal connue du maïs européen. Grâce à l'analyse de génomes, ils révèlent deux voies d'introduction indépendantes sur le continent, avec de nombreuses adaptations aux conditions environnementales. Enducomme en, les hybridations répétées entre variétés issues d'introductions indépendantes ont contribué à l'émergence de variétés adaptées aux moyennes latitudes. Cette étude a été publiée le 16 mars 2017 dans la revueLa diffusion des espèces en dehors de leur centre d'origine dépend de leur capacité à faire face à de nouvelles contraintes environnementales. Les espèces domestiques sont d'excellents exemples de succès adaptatif. Ainsi, le maïs qui a été domestiqué dans une région tropicale très restreinte du Mexique puis introduit en Europe peu après la découverte des Amériques, est maintenant l'une des espèces dont l'aire deest la plus étendue.Les chercheurs se sont appuyés sur lede génomes entiers de maïs pour étudier les sources potentielles des maïs européens. Ils ont montré que le maïs avait été introduit par deux routes indépendantes, l'une par le nord de l'Europe à partir de variétés nord-américaines, et l'autre par le sud de l'Espagne à partir de variétés tropicales. Ces introductions à partir du continent américain se sont traduites par une perte demodérée.Ils ont ensuite recherché desde sélection dans les génomes et ont mis en évidence différents gènes et réseaux de gènes impliqués dans l'adaptation auxabiotiques (froid, sécheresse) et biotiques (pathogènes, herbivores). Les résultats indiquent aussi que des hybridations répétées (admixtures) entre des variétés provenant du nord et du sud dans chaque continent ont conduit à l'émergence de nouvelles variétés de maïs adaptées aux latitudes moyennes.Cette étude révèle ainsi que l'admixture aurait joué un rôle prépondérant dans les processus adaptatifs, comme cela a été montré récemment chez l'. Ces résultats ouvrent de nouveaux questionnements sur les contributions relatives des maïs ancestraux, voire des formes sauvages apparentées au maïs cultivé, à l'adaptation des variétés modernes.