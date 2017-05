De la lumière et des algues pour maitriser les écoulements



© Julien Dervaux et Philippe Brunet

© MSC (En France un MSc est un diplôme d’enseignement supérieur accrédité par la Conférence des grandes écoles.)

Les écoulements crées par les algues sous l'effet de la lumière permettent d'entrainer des petits objets flottants. Cette vidéo montre par exemple qu'il est possible de manipuler une petite bille de verre (Le verre, dans le langage courant, désigne un matériau ou un alliage dur, fragile (cassant) et transparent au rayonnement visible. Le plus souvent, le verre est constitué d’oxyde de silicium (silice SiO2) et de...)

L'monocellulaire Chlamydomonas reinhardtii s'approche de laen fonction de la lumière. Celle-ci l'attire jusqu'à un certain seuil, puis la fait fuir quand elle est trop intense. Lorsque l'algue est présente en très grandes concentrations, cette nage collective parvient à générer des écoulements dans l'. Des chercheurs du laboratoireet systèmes complexes (MSC, CNRS/Université Paris-Diderot) ont exploité ce phénomène pour contrôler les fluides à des échelles centimétriques: ces écoulements sont mille fois plus grands que les cellules qui les génèrent et plus rapides que leurde nage.L'astuce réside dans le fait que Chlamydomonas reinhardtii adapte son allure à l'intensité lumineuse, ce qui permet d'ajuster finement sa migration dans un liquide. Les chercheurs attirent assez de ces algues dans une zone ciblée pour augmenter leur concentration d'un facteur 50. Elles finissent par être tellement nombreuses qu'elles modifient la densité de l'eau de manière très localisée. Cette différence avec le reste du liquide provoque des écoulements sur quelques centimètres, de la même manière que se forment les courants d'dans l'. Avec une vitesse de 100 microns/s, ils peuvent piéger et déplacer des objets millimétriques flottant en surface.Ces travaux permettent de mieux comprendre des phénomènes tels que les efflorescences d'algues vertes et la migrationjour/nuit du. Ils trouvent également des applications pour mélanger et récolter les suspensions des bioréacteurs, des cuves où des micro-organismes sont accumulés pour produire de l'ou des molécules rares.Light-controlled flows in active fluidsJ. Dervaux, M. Capellazzi Resta and P. BrunetNature Physics, octobre 2016Julien Dervaux – MSC