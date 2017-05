La composition minérale des sols d'altitude fait barrage à l'avancée des arbres

Zone de combat des forêts d'Eucalyptus pauciflora dans les Alpes australiennes (Kosciuszko National Park). Cinq transects de 200 m autour de la limite des arbres ont été échantillonnés pour examiner le rôle de la limitation par les nutriments. - © Karl Grigulis

Pour tenter de savoir pourquoi les arbres ne poussent pas au-delà d'une certaine altitude sur toutes les montagnes de la planète, une équipe internationale coordonnée par le professeur David Wardle de l'Université d'Umea (Suède), dans laquelle figuraient des chercheurs du Laboratoire d'Ecologie Alpine de Grenoble (LECA,Joseph Fourier / Université de Savoie), a mené une enquête inédite sur sept massifs montagneux situés en zone tempérée. A l'appui d'analyses effectuées dans les sols de chacun de ces écosystèmes, de part et d'autre de la limite supérieure des arbres, les chercheurs ont constaté que le rapport entre lad'et deprésent dans le sol y était identique à laentreet prairies d'altitudes. Ces travaux publiés fin janvier dansrenforcent l'hypothèse selon laquelle l'extension des arbres enserait davantage influencée par la modification de la composition minérale des sols que par l'élévation derésultant du changement climatique.Tous les écosystèmes dede lasont particulièrement sensibles au. Cettese traduit à la fois par la remontée de la limite des arbres et par des changements dans la structure de laindépendamment des limites forestières. Depuis plusieurs années, ces milieux naturels d'altitude font ainsi l'd'une attention toute particulière de la part de la communauté. Une étude menée récemment par une équipe internationale, à laquelle ont contribué plusieurs chercheurs du Laboratoire d'Ecologie Alpine de Grenoble (LECA), s'est penchée de manière simultanée sur divers écosystèmes de montagne localisés dans sept régions tempérées du globe: l', l'japonaise d'Hokkaido, lede l', la, le Colorado (Etats-Unis), la Colombie Britannique (Canada) et lachilienne.Pour chacune de ces zones géographiques, les scientifiques ont notamment mesuré la concentration des minéraux du sol à différents niveaux d'altitude, de part et d'autre de la limite forestière. Des analyses effectuées au LECA ont révélé que le rapport entre la concentration d'azote et celle de phosphore était identique dans les sols des sept écosystèmes d'altitude étudiés dès lors que l'on atteignait la limite supérieure de la forêt. "", souligne Sandra Lavorel, chercheuse en écologieau LECA et coauteure de l'article.L'équipe a par ailleurs tenté de décrypter les mécanismes à l'origine de cette réponse similaire de la part de zones montagneuses très contrastées tant dudede la nature géologique des sols que de celle des espèces végétales présentes. Ils ont ainsi découvert que l'augmentation de la température, liée dans ce cas précis à la diminution de l'altitude, se traduisait pour chacune des sept régions échantillonnées par une variation simultanée de la teneur endu sol, de sa qualité et de la structuration des communautés de microorganismes associées. "", précise Sandra Lavorel.Elevation alters ecosystem properties across temperate treelines globally, par Mayor J.R., Sanders N.J., Classen A.T., Bardgett R.D., Clément J.-C., Fajardo A., Lavorel S., Sundqvist M.K., Bahn M., Cieraad E., Gedelof Z.e., Grigulis K., Kudo G., Oberski D. et Wardle D.A., publié dans Nature le 25 janvier 2017.DOI: 10.1038/nature21027Sandra Lavorel, Laboratoire d'écologie alpine (LECA) - CNRS/Université Joseph Fourier/Université de Savoie