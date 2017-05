L'application ultime pour visionner des films ou des séries ?

Wikipédia (Wikipédia (prononcé /wi.ki.pe.dja/) est une encyclopédie, multilingue, universelle, librement diffusable, disponible sur le Web et écrite par les...)

microphone (Un microphone (ou plus simplement « micro ») est un dispositif de conversion des ondes sonores acoustiques d'un milieu compressible en impulsions électriques. C'est donc un capteur analogique.)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

acteur (Un acteur est un artiste qui incarne un personnage dans un film, dans une pièce de théâtre, à la télévision, à la radio, ou même dans des spectacles de rue. En plus de...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

écran (Un moniteur est un périphérique de sortie usuel d'un ordinateur. C'est l'écran où s'affichent les informations saisies ou demandées par l'utilisateur et générées ou restituées par...)

Smart (Smart est une société allemande et une marque du groupe DaimlerChrysler créée en 1996 avec l'aide de Swatch Group. Elle construit des voitures de la gamme petite citadine. Les...)

Phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

situation (En géographie, la situation est un concept spatial permettant la localisation relative d'un espace par rapport à son environnement proche ou non. Il inscrit un...)

dimension (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou bien son diamètre si c'est une...)

iOS (Ios (en grec : Ίος / Íos) est une île de Grèce des Cyclades, dans la mer Égée, à 111 milles marins du Pirée. L'île mesure 17 km de long sur 7,5 km de large et sa superficie est de...)

pays (Pays vient du latin pagus qui désignait une subdivision territoriale et tribale d'étendue restreinte (de l'ordre de quelques centaines de km²), subdivision de la civitas gallo-romaine. Comme la civitas qui...)

développée (En géométrie, la développée d'une courbe plane est le lieu de ses centres de courbure. On peut aussi la décrire comme l'enveloppe de la famille des...)

About (L’about est un terme de charpenterie désignant l’extrémité façonnée d’une pièce de bois.)

point (Graphie)

vidéo à la demande (La vidéo à la demande (VàD) ou vidéo sur demande (VsD), plus souvent abrégée en VoD (de l’anglais Video on Demand) est une technique de diffusion de contenus vidéo numériques...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

intelligence artificielle (L'intelligence artificielle ou informatique cognitive est la « recherche de moyens susceptibles de doter les systèmes informatiques de capacités...)

interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la fois en activité et en formation à l'hôpital ou en cabinet pendant une durée variable selon...)

vidéo (La vidéo regroupe l'ensemble des techniques, technologie, permettant l'enregistrement ainsi que la restitution d'images animées, accompagnées ou non de son, sur un support adapté à l'électronique et non de type...)

Pour plus d'information voir:

site web (Un site Web est un ensemble de pages Web hyperliées entre elles et mises en ligne à une adresse Web. On dit aussi site Internet par métonymie, le World Wide Web reposant sur Internet.)

Si vous vous intéressez aux applications liées aux films et séries, il est probable que vous ayez récemment remarqué une nouvelle appli nommée Dive (pour 'plonger' dans vos films et séries), qui propose des fonctionnalités alléchantes. Intermédiaire entre, Shazam et Zalando, cette application utilise lede vos appareils portables pour vous donner enréel des informations sur la scène que vous visionnez, ou vous permet d'acheter les élégantes chaussures portées par votrefavori.Financée dans le cadre du projet TOUCHVIE (Catch what you watch; a game-changer technology that will change how people watch TV and revolutionise in-movie advertising and product placement), Dive améliore l'expérience des utilisateursen aidant les entreprises à monétiser des produits liés à un film ou une émission télévisuelle spécifique.Au menu: plus de 2 500 titres enrichis avec de nouveaux contenus, qu'il s'agisse d'informations sur les acteurs ou d'anecdotes amusantes, de bandes sonores, d'informations sur les lieux de tournage, les véhicules utilisés, ou les costumes et accessoires portés. Ces informations supplémentaires peuvent être affichées sur un deuxième(tablette ou smartphone) ou sur les téléviseursde Samsung.David Gonzalez, co-fondateur et directeur opérationnel de Dive, coordinateur du projet TOUCHVIE, nous parle des succès déjà remportés par l'application et des perspectives ouvertes par le financement de l'UE dans le cadre de la2 de l'Instrument PME.Comment fonctionne exactement lade Dive ? Pouvez-vous nous donner un exemple dedans laquelle elle peut s'avérer utile ?David Gonzalez:Comment procédez-vous pour vous affranchir des droits d'auteur attachés aux films et séries ?Que pouvez-vous nous dire du succès rencontré jusqu'à présent par Dive ?Pourquoi avez-vous décidé de demander un financement de l'UE et comment vous a-t-il aidé à vous développer ?Que devez-vous encore réaliser avant la fin du projet ?