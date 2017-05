Les babouins présentent une propriété du cerveau que l'on croyait caractéristique du langage humain

Figure: Image de coupe de cerveau en 3D de babouin. La région du planum temporale, une aire essentielle du langage chez l'homme, est plus large dans l'hémisphère gauche (en rouge) que dans l'hemisphère droit (en vert) chez une majorité d'individus.

Une étude IRM réalisée par des chercheurs du Laboratoire de psychologie cognitive montre que les babouins partagent avec l'homme une asymétrie anatomique similaire en faveur du cerveau gauche pour une zone clé du langage, le Planum Temporale. Alors que cette particularité anatomique était considérée comme une signature du langage dans lehumain, cette découverte suggère que ses origines pourraient être beaucoup plus anciennes que nous le pensions et remonter, non pas à l'évolution des Hominidés, mais à l'plus lointain des babouins et de l', il y a 30-40 millions d'années. Cette étude a été publiée le 19 avril 2017 dans la revueUne des particularités bien connue du langage humain est sonasymétrique entre les deux hémisphères du cerveau. En effet, la plupart des fonctions du langage induisent unecérébrale plus importante dans le cerveau gauche, notamment dans une zone du cortex auditif: le planum temporale. On a longtemps cru que cette particularité du langage se reflétait au niveau de la morphologie du cerveau, le planum temporale présentant uneplus large dans le cerveau gauche de l'homme, telle une signature anatomique cérébrale du langage.Les chercheurs du Laboratoire de Psychologie Cognitive montrent clairement que les babouins présentent pourtant uneanatomique similaire du cerveau pour cette zone clé du langage. Autrement dit, comme dans l'humaine, la taille du planum temporale s'est avérée plus large dans l'hémisphère gauche que dans l'hémisphère droit chez une majorité de babouins.Les chercheurs ont conduit une étude non-invasive encérébrale parmagnétique (IRM) au Centre IRMf de l'dede la Timone à Marseille. Près de 96 babouinshébergés en semi-liberté à la Station de Primatologie CNRS sont passés dans la machine IRM alors qu'ils étaient endormis puis remis dans leurs groupes sociaux une fois réveillés."Nous avons tracé, sur chaque image IRM cérébrale de babouin, la surface du planum temporale dans les deux hémisphères, gauche et droit. Ce que nous avons trouvé nous a vraiment surpris..." dit Damien Marie, le premier auteur de l'étude. La proportion de babouins ayant le cerveau gauche dominant pour cette zone était quasiment identique à celle qui a été rapportée initialement chez l'homme. "Cette découverte appelle clairement à une redéfinition des racines évolutives de cette organisation anatomique du cerveau humain, qui pourraient être beaucoup plus anciennes que nous le pensions !" ajoute Adrien Meguerditchian, leCNRS qui a supervisé l'étude. "L'émergence de cette asymétrie pourrait ainsi remonter, non pas à l'évolution des Hominidés, mais plutôt à l'ancêtre commun plus lointain des babouins et de l'Homme, il y a 30-40 millions d'années".