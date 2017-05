Réchauffement climatique: la flore microbienne en danger ?

Le Metatron, un système expérimental pour étudier le réchauffement climatique (Moulis 09).

© E.Bestion

Les effets néfastes du changement climatique sur les espèces du microbiote intestinald'un lézard viennent d'être mis en évidence par des chercheurs du laboratoire Évolution et diversité biologique de Toulouse (CNRS/Université Toulouse III - Paul Sabatier/ENSFEA/IRD), de la Station d'écologie théorique et(CNRS/Université Toulouse III - Paul Sabatier) et de l'd'Exeter (Grande-Bretagne). Cette nouvelle étude à paraître dans la revue Nature Ecology & Evolution démontre l'urgence de mieux comprendre l'impact dusur les relations entre espèces afin de les protéger plus efficacement.Le réchauffement climatique modifie le fonctionnement naturel des écosystèmes audesquels les espèces interagissent. Cela concerne toutes les espèces, même les microbes intestinaux appartenant au, communément appelé "". Le microbioteun rôle fondamental dans les fonctions digestives et immunitaires de son hôte. Ainsi, un dérèglement du microbiote par le changement climatique pourrait être néfaste pour lades espèces hôtes.Dans une récente étude, des chercheurs ont quantifié l'impact du réchauffement climatique sur le microbiote intestinal d'un, levivipare. Grâce au Métatronde Caumont (Ariège), un système d'enclos recréant des milieux naturels avecde la, de l'hygrométrieet du, ils ont alors soumis des populations de lézard vivipare à différents types de climat: un climat actuel dude la France et deux autres climats plus chauds de 2 et 3°C, correspondant aux prévisions climatiques pour la fin du. Après avoirun an dans ces conditions, le microbiote des lézards a été échantillonné et les espèces bactériennes présentes dans cetteidentifiées grâce à des approches modernes ded'ADN. Ces travaux ont montré que le changement climatique conduit à une forte perte de la diversité bactérienne, avec 34% d'espèces deen moins dans un climat plus chaud de 2°C. Cette perte de diversité pourrait ensuite se répercuter sur la survie de l'hôte: de manière générale, les lézards ayant une faible diversité bactérienne vivent en effet moins longtemps que leurs homologues.Les effets délétères du changement climatique sur le microbiote de ce lézard pourraient se retrouver chez de nombreuses espèces. En se focalisant sur les espèces hôtes et en oubliant leurs microbiotes, la perte deet les conséquences du changement climatique pourraient être sous-estimées. Les interactions complexes entre hôtes et microbiotes pourraient en effet mettre en danger l'hôte du simple fait de déséquilibres microbiens.