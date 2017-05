La Bibliothèque du Vivant: une référence génomique pour les espèces

Bibliothèque du Vivant (BdV) est un appel à projets financé par le CNRS, l'INRA et le MNHN de 2011 et 2013 et qui a bénéficié du support technique du Génoscope pour le séquençage massif de l'ADN. BdV avait pour objectif de soutenir et d'accompagner cent équipes françaises portant des projets d'étude de la. Il voulait accélérer lede gènes, ou partie de gènes d'organismes pluricellulaires appartenant à différents groupes taxinomiques (plantes, champignons,etc.) pour compléter une bibliothèque de codes-barres ADN de référence pour le vivant et ainsi accéder à phylogénie moléculaires de ces organismes. Des travaux issus de ce programme font l'd'unspécial "" (2017) publié dans la revueLes projets desoutenus dans le cadre de BdV concernent des thèmes essentiels de la: la délimitation des espèces, l'identification des organismes par des méthodes moléculaires basées sur de petits fragments cibles d'ADN (code-barres) et la reconstruction d'histoires évolutives de groupes d'organismes. Ils ont comme objectifs de:- mieux délimiter les entités spécifiques aude complexes d'espèces mal connus, d'intérêt économique, deou pour la conservation de la biodiversité, en utilisant des gènes multiples ;- reconstruire des histoires évolutives à différents niveaux de l'du vivant afin de donner un cadre évolutif aux études sur la biodiversité permettant ainsi de mieux comprendre son origine, de fonder la classification des organismes vivants sur des bases évolutives ;- développer des approches de type code-barres et phylogénomique utilisant les nouvelles générations de séquençage (NGS) et pouvant être appliquées aux études d'écologie ; par exemple, en analysant la diversité spécifique d'échantillons prélevés dans les écosystèmes ou en reconstruisant des histoires évolutives basées sur des nombres importants de gènes dans leLes applications de telles études sont multiples, en lien avec plusieurs interrogations relatives à la biodiversité. Les études menées permettent l'inventaire de la biodiversité dans des zones protégées, d'une part, et globalement la caractérisation de la biodiversité française d'autre part. La France, par l'étendue et la diversité de sonnational, héberge une diversité biologique hautement diversifiée (faunes et flores méditerranéennes, alpines, tempérées et tropicales) et se doit pour la gérer au mieux de hiérarchiser ses choix de conservation.Ce type d'identification par code-barres àpeut s'appliquer à la surveillance du territoire contre des organismes invasifs qui génèrent chaquedes coûts notoires (plantes, ravageurs, vecteurs de maladies). Ils facilitent les études écologiques qui souffrent de l'accès difficile à l'identification des échantillons collectés. L'analysede la diversité biologique permet de mieux comprendre et prédire ses transformations. La biodiversité subit, en effet, le changement global (climat, destruction des forêts,etc.). Enfin ces études proposent de nouvelles hypothèses évolutives permettant d'expliquer la diversification des groupes d'organismes étudiés, leurbiogéographique, le conservatisme ou la labilité de certains traits d'histoire deau cours de leur histoire évolutive et de proposer des mécanismes adaptatifs sous-jacents. Enfin, cese veut être la contribution française aux grands projets internationaux de caractérisation de la biodiversité [Barcode of Life et Tree of Life].Le recueil comprend 18 articles de recherche couvrant les domaines de la, de la phylogénie et de la systématique moléculaire, ainsi qu'und'opinion sur les pièges de la phylogénomique inférée à partir de supermatrices (Philippe). Les régions géographiques échantillonnées lors de ces travaux de recherche couvrent laentière et concernent aussi bien des écosystèmes marins (Castelina et b, Fedosov, Galindo) que des écosystèmes terrestres (Azofeifa-Bolaños., Galkowski, Legendre, Manghisi., Rousseau.. Le Ru., Ratia.). Ledulçaquicole est représenté par l'article de Ohler & Nicolas portant sur les grenouilles qui occupent cet habitat pendant leur cycle de vie. Une seule étude (Galkowski2017) est circonscrite à la, la plupart des échantillonnages ayant été réalisés dans des zones tropicales, y compris dans certains territoires français ultramarins (Fedosov, Rousseau, Ramage., Legendre). La majorité des articles porte sur les animaux, le reste concernant les plantes. Enfin, dix articles proposent la création ou la nouvellede 22 espèces (Fedosov., Le Ru., Tu, Galindo) et 3 genres (Rousseau, Rabeau, Sabroux).Le programme BdV a également été soutenu par la communauté française enenvironnementale qui se réunit tous les 2 ans lors d'un colloque national. Ce colloque est l'occasion de promouvoir les avancées les plus spectaculaires dans ce domaine en émergence et d'échanger entre chercheurs des savoirs et savoir-faire permettant d'utiliser au mieux les différentes techniques de séquençage à haut, ainsi que les nouveaux outils bioinformatiques assurant le traitement, l'analyse et la représentation desproduites. Le prochain colloque "Génomique environnementale" se tiendra à Marseille du 13 au 15 septembre 2017: http://gdr3692.wixsite.com/gdrge/4e-col ... ironnement