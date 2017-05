Les sols vitrifiés du désert d'Atacama (Chili): des traceurs d'incendies naturels à la fin du Pleistocène

cratère ( Pour le cratère d'origine volcanique, voir Cratère volcanique Pour le cratère d'origine météoritique, voir Cratère d'impact Pour le cratère formé à la suite d'un...)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le contexte d'un mot, d'une phrase ou d'un texte inclut les mots qui l'entourent. Le concept de contexte issu traditionnellement de l'analyse...)

explosion (Une explosion est la transformation rapide d'une matière en une autre matière ayant un volume plus grand, généralement sous forme de gaz. Plus cette transformation s'effectue rapidement, plus la matière résultante...)

altitude (L'altitude est l'élévation verticale d'un lieu ou d'un objet par rapport à un niveau de base. C'est une des composantes géographique et...)

énergie cinétique (L'énergie cinétique (aussi appelée dans les anciens écrits vis viva, ou force vive) est l’énergie que possède un corps du fait de son mouvement....)

comète (En astronomie, une comète est un petit astre brillant constitué de glace et de poussière du système solaire, dont l'orbite a généralement la forme d'une ellipse très allongée, et souvent...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)



Image satellite avec localisation des principaux sites d' observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très grande participation des amateurs...) Google Earth (Google Earth est un logiciel, propriété de la société Google, permettant une visualisation de la Terre avec un assemblage de photographies aériennes ou satellitaires. Anciennement produit par Keyhole inc. (il...)

nord (Le nord est un point cardinal, opposé au sud.)

désert (Le mot désert désigne aujourd’hui une zone stérile ou peu propice à la vie, en raison du sol impropre, ou de la faiblesse des...)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que sa gravité la maintienne en équilibre hydrostatique,...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et...)

Collège (Un collège peut désigner un groupe de personnes partageant une même caractéristique ou un établissement d'enseignement.)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

matière organique (La matière organique (MO) est la matière carbonée produite en général par des êtres vivants , végétaux, animaux, ou micro-organismes. Il s'agit par exemple des glucides, protides et lipides....)

fer (Le fer est un élément chimique, de symbole Fe et de numéro atomique 26. C'est le métal de transition et le matériau...)

carbone 14 (Le carbone 14 est un isotope radioactif du carbone, noté 14C.)

bolide (On appelle bolide, ou météore, la rentrée atmosphérique d'un météoroïde de masse importante, produisant une traînée lumineuse intense jusque dans la...)



Photographies de terrain (a, b, c, d) de verres silicatés observés à la surface du désert d'Atacama (nord du Chili). Sous les verres, on peut parfois observer une couche décimétrique d'argiles cuites (b) ou une couche de restes de plantes (d). Ces plantes (d, e) sont fortement silicifiées (f, et image au microscope électronique g) et leur fusion contribue à la formation des verres (e). / Crédits Pierrick Roperch / Jérôme Gattacceca

phases de développement (Une version d'un logiciel correspond à un état donné de son évolution. Elle est souvent associée à une numérotation qui permet de l'identifier, voire dans certains...)

sud (Le sud est un point cardinal, opposé au nord.)

oasis (Une oasis (du grec ancien), en géographie, désigne une zone de végétation isolée dans un désert. Ceci se produit à proximité...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. La matière occupe de...)

organique (La chimie organique est une branche de la chimie concernant la description et l'étude d'une grande classe de molécules à base de carbone : les composés organiques.)

climat (Le climat correspond à la distribution statistique des conditions atmosphériques dans une région donnée pendant une période de temps donnée. Il se distingue de la météorologie qui...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

Australie (L’Australie (officiellement Commonwealth d’Australie) est un pays de l’hémisphère Sud dont la superficie couvre la plus grande...)

atmosphère de la Terre (L'atmosphère terrestre est l'enveloppe gazeuse entourant la Terre solide. L'atmosphère sèche est constituée de 78,11 % d'azote, 20,953 % d'oxygène et de 0,934 % d'argon pour les gaz majeurs. Les gaz...)



Schéma illustrant les principales étapes et conditions nécessaires pour la formation des verres silicatés. a) développement d'oasis pendant les périodes humides de la fin du Pléistocène grâce à l'affleurement de la nappe phréatique et accumulation de matière organique et de plantes riches en silice dans le sol. b) baisse du niveau de la nappe phréatique et assèchement des oasis. c) Formation des verres lors d'incendies dans les sols suivant un processus similaire à celui des feux de tourbe. / Crédits Pierrick Roperch / Jérôme Gattacceca

En dehors des volcans, les roches vitrifiées sur terre résultent d'incendies spontanés déclenchés ou alimentés par des composés organiques fossiles (charbon ou gaz) qui produisent ce que les géologues appellent des "paralavas" ou laves paradérivées. Mais on connait aussi des verres formés lors d'impact hypervéloces d'astéroïdes. Distinguer entre les deux origines s'avère souvent assez évident en présence de veines de charbon dans le premier cas ou ded'impact dans le second. En l'absence d'évidence directe pour un impact ou d'ungéologique favorable pour la formation de paralavas, certains verres ont été interprétés comme le résultat de l'à très bassede matériel cométaire ou astéroïdal. Dans ce cas et par analogie aux explosions nucléaires, l'de l'astéroide ou de lase transforme en radiations suffisamment intenses capables de vitrifier ladu sol en untrès court.En 2012, le Service Géologique Chilien (SERNAGEOMIN) a découvert des sols vitrifiés présents de manière discontinue sur de grandes étendues (une bande longitudinale de plus de 70km de longueur) dans la région de Pica audud'Atacama, l'une des régions les plus arides de la. Une étude pluridisciplinaire menée par une équipe française impliquant Géoscience Rennes (CNRS /Rennes 1), le CEREGE (CNRS / Université Aix-Marseille / IRD /de France), le LPG Nantes (Université de Nantes // Université d'Angers), l'IPAG (CNRS / Université Grenoble Alpes / CNES) en collaboration avec des chercheurs chiliens a démontré que ces verres se sont formés lors d'incendies dans des sols enrichis enet en plantes silicifiées. Il s'agit de verres silicatés (environ 60% SiO2) très poreux avec une minéralogie témoignant de conditions réductrices extrêmes (sphérules demétallique, phosphures et monosulfures de fer, etc.), mais dépourvus d'indice géochimique de contaminant extra-terrestre. Grace à une étude paléomagnétique complétant des datations au, au moins deux événements thermiques distincts séparés de plusieurs centaines d'années ont été mis en évidence, ce qui est incompatible avec une origine extraterrestre (explosion d'unà basse altitude).D'après les observations de terrain, les sols vitrifiés sont distribués principalement dans d'anciennes zones humides où l'on peut encore observer des litières de plantes silicifiées. Le désert d'Atacama a en effet connu des périodes humides à la fin du Pléistocène, contemporaines desmaximum des grands paléolacs dude l'Altiplano Bolivien aujourd'hui représentés par le salar d'Uyuni et le salar de Coipasa. De grandesse sont développées le long du piedmont andin lorsque la nappe phréatique était presque au niveau du sol. De laet des plantes riches en précipités minéraux (phytolithes) ou partiellement silicifiées se sont accumulés dans le sol des zones humides. Les incendies peut-être ressemblant aux feux de tourbes se sont déclenchés lorsque leest devenu plus aride, au moment de l'abaissement de la nappe phréatique. Ces résultats montrent que sous certaines conditions environnementales et climatiques, les températures lors d'incendies spontanés peuvent être suffisamment élevées pour vitrifier les sols. Cette étude conduira certainement à reconsidérer l'origine de certains verres décrits comme verres d'impacts dans d'autres régions du(Verre Lybique, mais surtout ceux d'Edeowie en, de Dakhleh en Egypte ou ceux décrits dans des sédiments Miocène d'Argentine), avec des implications pour la quantification de l'aléa lié à l'explosion de bolides dans l'Ces types de verres ont aussi une importance géologique considérable, comme traceurs de potentiels changements climatiques et/ou environnementaux.