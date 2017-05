Le LHC a redémarré en vue de la campagne 2017



Ce redémarrage marque la fin de l'arrêt technique prolongé, qui a duré 17 semaines (Image: Maximilien Brice/ CERN)

chaîne (Le mot chaîne peut avoir plusieurs significations :)

route (Le mot « route » dérive du latin (via) rupta, littéralement « voie brisée », c'est-à-dire creusée dans la roche, pour ouvrir le chemin.)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps arbitraire.)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être désigné par une étiquette verbale. Il est...)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié à la révolution de la Terre autour du Soleil.)

hiver (L'hiver est une des quatre saisons des zones tempérées.)

aimant (Un aimant est un objet fabriqué dans un matériau magnétique dur, c’est-à-dire dont le champ rémanent et l'excitation coercitive sont grands (voir ci-dessous). Cela lui donne des...)

campagne (La campagne, aussi appelée milieu rural désigne l'ensemble des espaces cultivés habités, elle s'oppose aux concepts de ville, d'agglomération ou de milieu urbain. La...)

Booster (Le nom de booster (ou propulseur d'appoint) est donné au moteur-fusée qui est attaché aux navettes spatiales américaines.[1] Par généralisation, le terme peut s'employer pour tous les moteurs auxiliaires à carburant...)

collisionneur (Un collisionneur est un type d'accélérateur de particules mettant en jeu des faisceaux dirigés de particules élémentaires.)

luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit la lumière.)

densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence. Le corps de...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.)

injection (Le mot injection peut avoir plusieurs significations :)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique désigne la connaissance...)

Le 29 avril 2017, le LHC a à nouveau fait circuler des faisceaux de protons, pour la première fois de l'année. Ce redémarrage marque la fin de l'arrêt technique prolongé, qui a duré 17 semaines.Une fois achevés les travaux de maintenance qui avaient commencé en décembre 2016, toutes les machines de lad'accélérateurs ont été mises enles unes après les autres pendant leécoulé, et ont fait l'de vérifications jusqu'à ce week-end ; le LHC, dernière machine de la chaîne, a alors pu être redémarré par l'équipe chargée des opérations.", explique Rende Steerenberg, qui dirige les opérations de la chaîne d'accélérateurs, LHC compris.Chaque, pendant l', les machines sont arrêtées pour permettre aux techniciens et aux ingénieurs d'effectuer des réparations et des améliorations essentielles ; il a toutefois été prévu que l'arrêt serait prolongé cette année afin que des travaux plus complexes puissent avoir lieu. Les activités réalisées ont compris le remplacement d'unsupraconducteur dans le LHC, l'installation d'un nouvel arrêt de faisceaux pour le Supersynchrotron à protons et une vastede décâblage pour ledu PS.Ces améliorations permettent notamment aud'atteindre uneintégrée plus élevée. Or plus la luminosité est élevée, plus les expériences récoltent de données ; elles ont ainsi davantage de possibilités d'observer des processus rares.", précise Rende Steerenberg.En 2016, la machine a fait circuler des faisceaux stables, c'est-à-dire des faisceaux avec lesquels les scientifiques peuvent enregistrer des, pendant environ 49 % du, contre 35 % l'année précédente. Cette année, les équipes viseront à rester à ce niveau ou, de préférence, à le dépasser.Les équipes mettront également à profit l'exploitation 2017 pour tester de nouveaux paramètres d', qui pourraient permettre d'obtenir une luminosité encore plus élevée et davantage de collisions.", conclut Rende Steerenberg.Pendant les premières semaines, seuls quelques paquets de particules circuleront dans le LHC, ce qui permettra de mettre auet de valider la machine. Le nombre de paquets augmentera progressivement pendant les semaines à venir, jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de particules dans la machine pour que les premières collisions aient lieu et que la prise de données pour lacommence.