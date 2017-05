Au cœur de la cellule, le chêne devient roseau

Marquage des microtubules (en magenta) et en particulier ceux qui ont été acétylés (vert) dans une cellule en culture © Ana Joaquina Jimenez et Manuel Théry, CEA.

Ledes cellules est impliqué dans plusieurs fonctions. Les microtubules qui le constituentde rails pour lesintracellulaires ou permettent la répartition des chromosomes lors de lacellulaire. Dans ces deux cas, ces longs éléments tubulaires se doivent d'être suffisamment rigides pour être fonctionnels. Dans d'autres situations, notamment lors de la migration cellulaire ou pour s'adapter à unchangeant, les microtubules se plient et se déplient pour déformer le squelette. Les tubes doivent alors s'assouplir, sinon, c'est la rupture. Le squelette des cellules est donc sans cesse en mutation.La structure chimique des microtubules varie. Quelle est la relation entre les variations biochimiques et les propriétés mécaniques de ces tubes ? "Nous avons développé undepour mesurerla plasticité des microtubules, explique Manuel Théry, directeur de laboratoire au CEA-BIG. En fixant les caractéristiques chimiques des microtubules, nous pouvons répondre à cette question." C'est ce qu'ils ont fait avec leurs partenaires américains de l'de Stanford, qui ont découvert uneajoutant par acétylation un groupes de cinqaux tubulines, les filaments constituant les microtubules. "Cette acétylation est conservée dans beaucoup d'espèces, décrit le. Or, la nature ne conserve que des choses utiles. Son rôle doit donc être essentiel." En observant des microtubules acétylées avec leur outil de microfluidique, les chercheurs ont montré que cette transformation chimique transforme leen roseau !Comment l'explique-t-on ? "L'acétylation jouerait un rôle de lubrifiant en permettant aux 13 filaments constituant la paroi des microtubules de glisser les uns sur les autres et de relaxer ainsi les contraintes, répond Manuel Théry. Autre question qui se pose alors: comment l'enzyme responsable de l'acétylation est-elle recrutée lorsque les microtubules ontde s'assouplir ? "Nous n'en sommes qu'audes hypothèses, ajoute-t-il. Lorsque le tube se, il y aurait une ouverture dans la paroi laissant le passage libre aux enzymes pour acétyler les filaments et leur permettre de s'assouplir et ne pas casser sous la contrainte. Cette "" des microtubules serait un cycle associant mécanismes biochimiques et mécaniques." Les chercheurs cherchent maintenant à le prouver.