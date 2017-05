Une drosophile résiste aux attaques avec une stratégie de médication

Originaire d'Asie du Sud-Est,est devenue en l'espace de quelques années un ravageur majeur des cultures fruitières dans plusieurs pays du globe. En Europe et aux Etats-Unis, les méthodes de lutte biologique basées sur l'utilisation de guêpes parasitoïdes contre cette petitese sont révélées jusqu'ici inefficaces. Des chercheurs du Laboratoire de Biométrie etEvolutive (LBBE,Lyon 1 /) de Villeurbanne et de l'Unité Ecologie et Dynamiques des Systèmes Anthropisés (EDYSAN, CNRS / Université de Picardie Jules Verne) d'Amiens, viennent de découvrir l'un des moyens de résistance decontre les attaques des parasitoïdes. Dans une étude publiée dans, ces chercheurs ont montré que des femellesdéposaient leurs oeufs sur unediffusant unnaturel afin d'offrir une meilleure protection de leur progéniture face aux parasitoïdes. Cettede médication transgénérationnelle pourrait expliquer en partie le succès de l'invasion de l'enArrivée en Europe il y a un peu moins de 10 ans,cause aujourd'hui des dégâts importants sur plusieurs cultures de fruits rouges telles que les fraises, les cerises et les raisins plus récemment. A la différence des drosophiles autochtones attirées par les fruits pourris ou fermentés, ladeattaque les fruits frais et mûrs en mettant à contribution la grande rigidité de son ovipositeur pour pondre ses oeufs sous le tégument des fruits. Une fois écloses, les larves se développent à l'intérieur des fruits en se nourrissant de leur chair, réduisant ainsi à néant leur valeur commerciale. S'appuyant sur l'utilisation de guêpes parasitoïdes, les ennemis naturels de ces mouches des fruits, les méthodes de lutte biologique contre cette espèce invasive se sont pour l'révélées inefficaces. En tentant d'identifier le réservoir naturel dechez les plantes sauvages de France, une équipe constituée d'universitaires et de chercheurs du CNRS a sans doute découvert l'une des raisons de cet échec. Parmi la soixantaine de baies sauvages analysées, les scientifiques ont eu la surprise de trouver des larves dedans les baies de belladoneOr, les fruits de cette plante contiennent de l', une substance toxique pour les. "", précise Emmanuel Desouhant, professeur au Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive (LBBE) et cosignataire de l'article.Les chercheurs ont alors testé l'effet protecteur de l'atropine sur des larves deen laboratoire. Pour cela, ils ont placé une première population de larves sur un milieu enrichi en atropine et unepopulation sur un milieu témoin dépourvu de cette substance. En confrontant chacun de ces groupes de larves à des guêpes parasitoïdes, l'équipe s'est aperçue que les individus qui s'étaient développés en présence d'atropine résistaient davantage aux attaques de leurs ennemis naturels. Les scientifiques ont ensuite voulu vérifier si la présence de parasitoïdes avait une quelconque influence sur la stratégie de ponte des femelles. De manière surprenante, ils se sontcompte que les femelles déposaient préférentiellement leurs oeufs sur un milieu contenant de l'atropine dès lors que des parasitoïdes étaient présents. "", souligne Patricia Gibert, coauteure de l'étude et directrice deau CNRS. L'de ces résultats révèle ainsi l'existence d'une forme de médication transgénérationnelle chez cette espèce de drosophile invasive. Cette stratégie constitue certainement l'un des facteurs pour expliquer le succès de l'invasion de cette petite mouche en France et dans d'autreseuropéens.